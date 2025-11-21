HLV Shin Tae Yong hé lộ khả năng dẫn dắt đội tuyển Malaysia

Hiện tại, ban cố vấn của đội tuyển Malaysia gần như đã bị cho ngưng hoạt động, sau vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, sử dụng hồ sơ để nhập tịch Malaysia.

Người đứng đầu ban cố vấn này, ông Rob Friend (người Canada) mấy ngày gần đây liên tục phủ nhận vai trò Giám đốc điều hành (GĐĐH, CEO) của đội tuyển Malaysia, dù trong vài cuộc phỏng vấn trước khi xuất hiện bê bối cầu thủ nhập tịch, ông này từng giới thiệu mình trong vai trò này.

HLV Shin Tae Yong để ngỏ khả năng dẫn dắt đội tuyển Malaysia (Ảnh: Reuters).

Cùng với việc ban cố vấn của đội tuyển quốc gia âm thầm bị ngưng hoạt động, vị trí của HLV trưởng Peter Cklamovski (người Australia gốc Macedonia) cũng không chắc chắn. Một khi đội tuyển Malaysia bị FIFA và AFC trừng phạt, bị loại khỏi Asian Cup 2027, không có gì đảm bảo rằng ông Peter Cklamovski sẽ ở lại Malaysia.

Trong bối cảnh rối ren ấy, vẫn có một HLV cực kỳ nổi tiếng sẵn sàng nhận nhiệm vụ nắm đội bóng có biệt danh Harimau Malaya, đó là HLV Shin Tae Yong.

Trả lời truyền thông Malaysia hôm qua (20/11), vị HLV người Hàn Quốc nói: “Hiện tại, tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ đội bóng nào cả. Tôi cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể. Tôi sẵn sàng đến bất cứ đội bóng nào, ở cấp độ CLB cũng như đội tuyển quốc gia”.

“Tôi chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại Malaysia, nên không dám bình luận sâu về các đội tuyển của nước này. Tuy nhiên, cảm nhận ban đầu của tôi là nếu so sánh giữa bóng đá Malaysia và bóng đá Indonesia, bóng đá Indonesia phát triển bài bản hơn.

Bóng đá Malaysia trong cơn khủng hoảng (Ảnh: VFF).

Từ cấp độ các đội trẻ, cụ thể là từ lứa U17 cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng đá Indonesia có sự phát triển bài bản hơn so với bóng đá Malaysia”, HLV Shin Tae Yong khẳng định.

Thông tin HLV Shin Tae Yong có thể dẫn dắt Harimau Malaya khiến truyền thông Malaysia vui ra mặt. Trang Harian Metro gần như reo lên: “Ông Shin Tae-yong sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Vị cựu HLV của đội tuyển Hàn Quốc không từ chối khả năng sẽ sang Malaysia dẫn dắt Harimau Malaya, nếu ông ấy nhận được lời mời chính thức”.

“HLV Shin Tae Yong đã tạo ảnh hưởng lớn tại Indonesia, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, bằng cách nâng cao thành tích của đội bóng xứ sở vạn đảo trên đấu trường quốc tế.

Một trong những dấu ấn đáng kể trong số đó chính là việc ông Shin Tae Yong giúp đội tuyển Indonesia thi đấu tốt tại Asian Cup 2023”, trang Harian Metro tiếp tục khen vị HLV người Hàn Quốc.