HLV Shin Tae Yong bị sa thải ở Hàn Quốc

Chiều 9/10, CLB Ulsan HD thông báo quyết định sa thải HLV Shin Tae Yong chỉ sau 2 tháng làm việc. Ngoài HLV Shin, Giám đốc CLB, ông Kim Gwang Kook cũng tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm về thành tích nghèo nàn của đội bóng thời gian qua.

"Chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Shin Tae Yong, người được bổ nhiệm vào đầu tháng 8. Cả hai bên đã chính thức khép lại quãng thời gian hợp tác ngắn ngủi”, thông báo trên trang chủ CLB Ulsan HD.

Cũng theo thông báo này, bắt đầu từ vòng 33 K-League 1, Giám đốc đào tạo trẻ Noh Sang Rae sẽ tạm thời đảm nhận vai trò HLV trưởng.

HLV Shin Tae Yong bị sa thải sau 2 tháng dẫn dắt Ulsan HD (Ảnh: Ulsan HD).

“Dưới sự dẫn dắt tạm quyền của HLV Noh Sang Rae, người từng có kinh nghiệm huấn luyện ở K-League, chúng tôi phối hợp cùng các trợ lý để sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Đồng thời, CLB cũng sẽ nhanh chóng tìm kiếm một HLV mới nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra”, CLB Ulsan HD khẳng định.

Về phần mình, HLV Shin Tae Yong cho biết ông bất ngờ khi nhận quyết định sa thải của Ban lãnh đạo đội bóng. Dù vậy, cựu thuyền trưởng đội tuyển Indonesia hoàn toàn chấp nhận.

“Dù rất đột ngột, tôi vẫn phải tôn trọng quyết định của CLB. Tôi được bổ nhiệm trong tình thế cấp bách và đã nỗ lực hết sức, nhưng áp lực là vô cùng lớn. Tôi đã cố gắng vực dậy đội bóng giữa muôn vàn khó khăn, nhưng mọi thử thách đều vượt ngoài sức tưởng tượng. Thật sự rất tiếc khi không thể mang lại kết quả như mong đợi”, ông Shin bày tỏ.

Như vậy, trong chưa đầy một năm, HLV Shin Tae Yong bị mất việc hai lần. Hồi đầu năm, ông bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia sa thải, sau đó được Ulsan bổ nhiệm vào tháng 8. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Hàn Quốc chỉ giúp đội giành được 2 chiến thắng sau 10 trận, còn lại hòa 4 và thua 4, trong đó gần nhất là thất bại 0-4 trước Gimcheon Sangmu chính là giọt nước làm tràn ly.

Sau 32 vòng đấu, CLB Ulsan HD rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 37, kém gần… 30 điểm so với đội dẫn đầu Jeonbuk Hyundai. Trận đấu tiếp theo của Ulsan sẽ là cuộc chạm trán Gwangju vào ngày 18/10 tới. Nếu không cải thiện được thành tích, nhà đương kim vô địch K-League có nguy cơ xuống hạng.