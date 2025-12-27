HLV Ruben Amorim thừa nhận phá bỏ lời thề để giúp Man Utd chiến thắng

"Đôi khi chúng tôi cũng phải thích nghi và trong khoảnh khắc đó không có chiến thuật nào cả", HLV Ruben Amorim nói sau chiến thắng 1-0 của Man Utd trước Newcastle trên sân Old Trafford diễn ra rạng sáng nay (27/12, giờ Việt Nam).

Tiếp đón Newcastle trên sân nhà với đội hình chắp vá do nhiều cầu thủ trụ cột gặp chấn thương, Man Utd gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 24 sau pha vô lê tuyệt đẹp của Patrick Dorgu trong vòng cấm.

Man Utd vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn giành chiến thắng tối thiểu trước Newcastle nhờ HLV Amorim chấp nhận thay đổi sơ đồ chiến thuật 3-4-3 quen thuộc (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên điều khiến giới chuyên gia và người hâm mộ chú ý là HLV Amorim đã từ bỏ triết lý với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc và thay vào đó sử dụng đến 4 hậu vệ với sơ đồ 4-3-3 để đảm bảo chiến thắng cho đội nhà.

Thậm chí ở khoảng 10 phút cuối của hiệp 2, trước sức ép lớn từ đội khách, Man Utd phải đá với sơ đồ 6 hậu vệ để giúp cho đội nhà giữ vững tỷ số và giành trọn 3 điểm trước Newcastle.

"Tôi nghĩ đó là điều chúng ta cần cảm nhận, rằng đôi khi chúng ta có thể thắng mà không cần chơi quá xuất sắc, rằng chúng ta có thể thắng trận đấu bằng tinh thần và sự đoàn kết trong toàn đội", HLV Amorim bày tỏ cách mà Man Utd phòng ngự để giành chiến thắng dù hơi "xấu xí" trong những phút cuối.

"Tôi nghĩ trong hiệp 1, chúng tôi đã cho thấy hàng thủ 4 người là cách duy nhất để tạo ra nhiều nguy hiểm hơn, với nhiều cầu thủ ở khu vực trung tuyến, thậm chí là để giữ bóng.

Tôi nhớ trận đấu năm ngoái, chúng tôi đã thua trong tình huống một đấu một ở ngoài vòng cấm, vì vậy chúng tôi chỉ cố gắng hình dung lối chơi của các cầu thủ để cảm thấy thoải mái.

Man Utd đã phải chịu đựng rất nhiều trong thời gian cuối trận. Chúng tôi chỉ cố gắng để tồn tại", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm về quyết định thay đổi triết lý để Man Utd có thể đánh bại Newcastle.

Đáng chú ý, cựu cầu thủ Man Utd, Roy Keane đã lên tiếng khen ngợi thầy trò HLV Ruben Amorim sau khi giành chiến thắng quan trọng trước Newcastle.

HLV Amorim hài lòng với chiến thắng của Man Utd (Ảnh: Getty).

"Chúng ta đã chứng kiến ​​một chiến thắng lớn của Man Utd. Giành chiến thắng trong một trận đấu khó khăn, đặc biệt là về mặt phòng ngự, giữ sạch lưới. Phải có lòng tự hào trong khâu phòng ngự. Một chiến thắng không đẹp mắt nhưng là một chiến thắng lớn.

Bàn thắng của Dorgu thật tuyệt vời, một bàn thắng đặc biệt. Nhưng nếu muốn tiến bộ, điều quan trọng là phải phòng ngự chắc chắn. Đó là một khởi đầu tốt về mặt tạo đà cho các cầu thủ trẻ, nhưng bạn phải tìm ra cách để tiến xa hơn.

Phải nỗ lực để đạt được kết quả. Trong những đội mà tôi từng thi đấu, chúng tôi không phải tuần nào cũng chơi tốt nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết sức. Giờ họ phải tiến lên", Roy Keane khẳng định.

Bình luận viên Jamie Carragher cũng bày tỏ trên Sky Sport rằng HLV Ruben Amorim đã rất dũng cảm thay đổi triết lý để giúp đội nhà chiến thắng.

"Tôi cảm thấy việc thay đổi đội hình là phù hợp với Man Utd. Trong vài tuần qua, chúng ta đã thấy một điều gì đó khác biệt. Hôm nay, dù có bóng hay không có bóng, đội hình đều gồm 4 hậu vệ và tiền vệ. Điều lạ là, điều này đã buộc Newcastle phải chơi với 5 hậu vệ! Họ đã chơi thực sự rất tốt", Carragher tuyên bố.