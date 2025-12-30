HLV Amorim lý giải việc bất ngờ thay đổi chiến thuật tại Man Utd

Sự kiên định gần như tuyệt đối của Amorim với sơ đồ 3-4-2-1 trước đây đã vấp phải nhiều chỉ trích khi các cầu thủ gặp khó khăn trong việc thích nghi. Trong hai trong ba trận gần nhất gặp Bournemouth và Newcastle, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bất ngờ sử dụng hàng thủ bốn người. Quyết định này một phần xuất phát từ tình hình chấn thương và việc nhiều trụ cột vắng mặt vì tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Amorim cho biết, sự thấu hiểu của các cầu thủ đối với những nguyên tắc và yêu cầu của ông giờ đã đạt đến mức cho phép ông linh hoạt hơn trong việc thay đổi hệ thống. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài để thay đổi sớm hơn, ông đã đánh mất phòng thay đồ.

Amorim thay đổi đội hình chiến thuật khi Man Utd khủng hoảng nhân sự (Ảnh: Getty).

“Hiện tại chúng tôi không có nhiều cầu thủ và cần phải thích nghi, nhưng các cầu thủ đã biết và hiểu vì sao chúng tôi thay đổi. Không phải vì áp lực từ truyền thông hay từ người hâm mộ, mà vì lúc này chúng tôi đã hiểu rõ cách mình muốn chơi bóng, và các nguyên tắc thì vẫn giữ nguyên", Amorim phát biểu trước trận tiếp Wolves tại Old Trafford.

Ông nói thêm: “Chúng tôi có thể thay đổi hệ thống và tôi nghĩ đội bóng sẽ trở nên tốt hơn, bởi khi tất cả các cầu thủ trở lại, chúng tôi sẽ không chơi với ba trung vệ mọi lúc. Chúng tôi sẽ tiến bộ. Nhưng trước đây, khi các bạn nói về việc phải thay đổi hệ thống liên tục, tôi không thể làm vậy, bởi các cầu thủ sẽ hiểu rằng tôi thay đổi vì áp lực từ bên ngoài. Và theo tôi, đó là dấu chấm hết cho một huấn luyện viên".

Man Utd đã chuyển đổi linh hoạt giữa sơ đồ 4-4-2 biến hóa và 3-4-2-1 trong trận hòa 4-4 với Bournemouth, sau đó sử dụng 4-2-3-1 ở chiến thắng 1-0 trước Newcastle vào ngày Boxing Day. Khi đó, Amorim không có sự phục vụ của Bruno Fernandes, Harry Maguire, Matthijs de Ligt và Kobbie Mainoo vì chấn thương, cùng Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Mason Mount cũng dính chấn thương và rời sân ngay trong hiệp một trận gặp Newcastle, khiến anh trở thành dấu hỏi cho trận đấu với Wolves.

Ở trận thua 1-2 trước Aston Villa, nhìn chung Man Utd chơi khá tốt ngoài hai sai lầm phòng ngự, Amorim vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-2-1 nhưng yêu cầu các học trò pressing kèm người toàn diện.

“Đó là cả một quá trình. Khi tôi đến đây mùa trước, tôi hiểu rằng có thể tôi chưa có đủ cầu thủ để chơi tốt với hệ thống đó, nhưng đó là khởi đầu của quá trình. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng bản sắc và hôm nay là một thời điểm khác. Khi chúng tôi chơi tốt với hệ thống của mình, đó cũng là lúc có thể thay đổi, nếu điều đó giúp giành chiến thắng ở trận tiếp theo, như những gì chúng tôi đã làm trước Newcastle", Amorim giải thích.

Cả Bournemouth lẫn Newcastle đều buộc phải điều chỉnh sau khi ban đầu bị bất ngờ bởi những thay đổi chiến thuật của Amorim, trong khi Aston Villa cũng gặp không ít khó khăn trước lối kèm người của "Quỷ đỏ".

Amorim nói: “Tôi nhớ trận đấu năm ngoái (gặp Newcastle khi Man Utd thua 0-2 trên sân nhà). Họ có nền tảng thể lực tốt hơn chúng tôi, nên nếu chúng tôi chơi với hàng thủ năm người, họ đã biết cầu thủ nào cần băng lên để biến trận đấu thành những pha đối đầu một chọi một. Mà một chọi một trước đội bóng đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua. Vì vậy, tôi chỉ cố gắng cải thiện đội bóng và từ những sai lầm mùa trước, học hỏi từng chút để thay đổi.

Tất nhiên, chúng tôi cần chặn đà hưng phấn trước Wolves. Họ đã thể hiện điều đó trước Arsenal khi lẽ ra họ có thể giành ít nhất một điểm. Họ có vấn đề của họ, chúng tôi cũng có vấn đề của mình, nhưng không có lý do gì để biện minh. Chúng tôi cần phải thắng”.

Fernandes tới theo dõi cầu thủ Man Utd thi đấu với Necastle (Ảnh: Getty).

Amorim cho biết ông không kỳ vọng bất kỳ cầu thủ chấn thương nào kịp trở lại cho trận gặp Wolves, nhưng thừa nhận Bruno Fernandes đã liên tục thúc giục để tập luyện trở lại. Trước đó, đội trưởng Man Utd được dự đoán sẽ tái xuất ở trận derby gặp Man City vào ngày 17/1, do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Aston Villa.

Tuy nhiên, Amorim đã để ngỏ khả năng Fernandes có thể trở lại trong các trận gặp Leeds hoặc Burnley lần lượt vào ngày 4/1 và 7/1, đồng thời ca ngợi thái độ và phẩm chất thủ lĩnh của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

“Fernandes không thể là kiểu người mà nếu không thi đấu thì không nói năng gì,” Amorim nói về Fernandes, người có mặt ở trận gặp Newcastle để động viên các đồng đội. Ông chia sẻ thêm: “Fernandes luôn luôn nói. Đó là lý do cậu ấy là đội trưởng. Đôi khi cậu ấy có những hành động chưa hay, như việc vung tay quá nhiều, nhưng cậu ấy có rất nhiều điểm tốt và luôn sống trọn với trận đấu.

Trong các buổi tập hồi phục sau trận, Fernandes luôn là người đứng xem các đồng đội tập luyện hôm đó. Lúc nào cũng vậy. Cậu ấy theo dõi các buổi tập ngay cả sau khi điều trị. Tôi không biết Fernandes có muốn làm công việc của tôi hay không, nhưng cậu ấy là một thủ lĩnh. Có rất nhiều điều mà các bạn không thấy, nhưng cậu ấy làm. Fernandes luôn là một thủ lĩnh tuyệt vời. Còn khả năng cậu ấy đá trận gặp Wolves ư? Không có cơ hội nào. Các bạn cứ viết thế đi”.