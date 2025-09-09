HLV Premier League đầu tiên mất việc ở mùa giải 2025-26

Việc HLV Santo bị sa thải dường như đã được ông dự đoán trước. Vào hồi tháng 8, chính HLV Santo đã lên tiếng thừa nhận lý do quan trọng nhất khiến ông bị sa thải là do mối quan hệ ngày càng xấu đi với chủ sở hữu của Nottingham Forest, ông Evangelos Marinakis.

HLV Santo tranh cãi nảy lửa với Chủ tịch Marinakis ngay trên sân sau trận hòa 2-2 trước Leicester City tại Premier League hôm 11/5 (Ảnh: Getty).

Mặc dù mới gia hạn hợp đồng cùng Nottingham Forest đến hết năm 2028 nhưng mới đây, hàng loạt các hãng truyền thông uy tín như The Athletic, Record, Sky Sports và cả chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đều đồng loạt xác nhận HLV Nuno Espirito Santo đã chính thức bị đội bóng Ngoại hạng Anh sa thải.

Mâu thuẫn giữa HLV Santo và ông chủ Marinakis vốn không phải là chuyện mới. Hai bên từng có màn tranh cãi căng thẳng ngay trên sân từ cuối mùa trước.

Những bất đồng về quan điểm quản lý và phát triển đội bóng liên tục leo thang trong giai đoạn tiền mùa giải, khiến mối quan hệ giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha với ông chủ người Hy Lạp rạn nứt và cuối cùng dẫn đến quyết định sa thải.

Sự ra đi của HLV Santo đã biến ông trở thành HLV đầu tiên mất việc tại Premier League mùa này. Đây là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ Nottingham Forest, bởi dù còn nhiều vấn đề, đội bóng dưới thời HLV người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy những tiềm năng tích cực.

Sau mùa giải 2024-25 cực kỳ thành công đặc biệt là tấm vé dự Europa League 2025-26, HLV Santo đã chiếm trọn được tình yêu và sự tin tưởng từ người hâm mộ Nottingham Forest. Dẫu vậy, điều đó không làm thay đổi quyết định từ tỷ phú Marinakis.

Mùa giải này, Nottingham Forest khởi đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Brentford, sau đó là trận hòa 0-0 trước Crystal Palace. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trên sân nhà trước West Ham ở vòng 3 Premier League càng thúc đẩy chủ sở hữu của Nottingham đưa ra quyết định sa thải HLV Santo.

Việc thay thế HLV lúc này khiến Nottingham Forest rơi vào tình trạng bất ổn trước thềm chuyến hành quân đến sân Emirates gặp Arsenal. Trận đấu diễn ra vào lúc 18h30 ngày 13/9.