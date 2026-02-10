HLV Polking: "CLB Công an Hà Nội không dễ thắng đậm Tampines Rovers"

Phát biểu trước trận đấu, HLV Alexandre Polking nhấn mạnh sự khác biệt giữa AFC Champions League Two và đấu trường khu vực Đông Nam Á. Theo chiến lược gia người Brazil, Tampines Rovers sau trận thua đậm hôm 4/2 chắc chắn có những thay đổi.

“So với trận thua ở Cúp CLB Đông Nam Á, tôi nghĩ họ thay đổi nhiều. Tampines Rovers cũng sẽ có những phân tích kỹ cho trận đấu ngày mai.

HLV Alexandre Polking tuyên bố CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng trận lượt đi (Ảnh: CAHN FCi).

Dĩ nhiên chúng tôi cũng vậy. CLB Công an Hà Nội nghiên cứu những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, những gì đã làm được để duy trì phong cách và bản sắc mà đội bóng xây dựng suốt một năm qua”, HLV Polking cho biết.

Thuyền trưởng CLB Công an Hà Nội khẳng định đội bóng của mình không từ bỏ lối chơi tấn công cống hiến, kiểm soát bóng. Mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng ở trận lượt đi trên sân nhà.

“Chúng tôi muốn kiểm soát trận đấu, chơi với cường độ cao nhất có thể và tạo ra lợi thế rõ ràng. Lượt về trên sân của Tampines Rovers chắc chắn không dễ dàng, vì vậy kết quả ở trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng”, HLV Polking nói.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu thể hiện quyết tâm cao: “Là cầu thủ, khi ra sân mục tiêu luôn là chiến thắng. Chúng tôi nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất, tạo lợi thế trên sân nhà trước khi sang Singapore. Toàn đội đang có sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần rất tốt”.

Văn Hậu rất tự tin (Ảnh: CAHN FC).

Bên kia chiến tuyến, HLV Noh Rahman của Tampines Rovers nhấn mạnh mục tiêu của đội khách là giành kết quả thuận lợi trong trận lượt đi, ít nhất là một kết quả hoà.

“Chúng tôi khá thất vọng với trận thua 1-6 vừa qua. Tôi tin rằng kết quả đó không phản ánh đúng thực lực của Tampines Rovers. Ở AFC Champions League Two, đội bóng của tôi thể hiện bộ mặt khác.

Trước trận tái đấu với CLB Công an Hà Nội, chúng tôi trao đổi rất kỹ để hướng tới một kết quả có lợi. Mục tiêu của đội là tiến vào tứ kết, vì vậy Tampines Rovers nỗ lực tối đa ngay từ lượt đi”, HLV Noh Rahman nói.

Trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers diễn ra vào lúc 19h30 ngày 11/2 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).