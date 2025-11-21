AFC ra án phạt với CLB Công an Hà Nội sau vụ ẩu đả ở cúp châu Á

Theo quyết định kỷ luật của AFC, CLB Công an Hà Nội bị phạt 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) vì để cầu thủ tham gia xô xát trên sân và không kiểm soát được hành vi phản ứng ở cuối hiệp 2 trận đấu với CLB Bắc Kinh Quốc An ở cúp C2 châu Á vào ngày 18/9 trên sân vận động Công Nhân (Trung Quốc).

Các cầu thủ lao vào vật lộn, xô đẩy lẫn nhau tạo ra một màn ẩu đả hỗn loạn ở khu vực đường biên (Ảnh: Sina).

Tương tự như CLB Công an Hà Nội, đội bóng của Trung Quốc cũng chịu án phạt 5.000 USD. Tuy nhiên, không có cầu thủ nào của hai đội bị AFC phạt nguội.

Tình huống xảy ra ở phút 80 của trận đấu. Pha va chạm ở sát đường biên khiến He Yupeng cần tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế vào sân chăm sóc. Tuy nhiên tiền vệ Stefan Mauk của CLB Công an Hà Nội tiến lại gần He Yupeng và đề nghị cầu thủ này di chuyển ra ngoài biên để được chăm sóc y tế.

Ngay lập tức các cầu thủ Bắc Kinh Quốc An phản ứng và đẩy Mauk ra sát bảng quảng cáo. Sau đó, hai bên đã lao vào xô xát, tạo trong 30 giây, trước khi trọng tài kịp can ngăn.

Mọi chuyện trở nên nóng hơn khi Alan Sebastiao bất ngờ cầm chân He Yupeng lôi ra ngoài biên. Thủ môn Nureli Abbas của đội chủ nhà liền lao vào đẩy tiền đạo Công an Hà Nội ra xa, trong khi He Yupeng cũng bật dậy lao vào xô đẩy đối phương. Sau đó, một cầu thủ khác của Bắc Kinh nổi nóng với Alan, khiến cầu thủ đôi bên vất vả can ngăn.

Tờ Sina Sport bình luận về màn xô xát của hai đội: “Tình hình nhanh chóng trở nên mất kiểm soát, cầu thủ hai đội xô xát và lao vào ẩu đả. May mắn thay, cuộc ẩu đả chỉ dừng lại ở mức vật lộn, không có cầu thủ nào tung đòn hay có hành động gì khác. Các cầu thủ nhanh chóng bình tĩnh lại, và cả hai bên bắt đầu tranh cãi bằng lời nói”.

Không có cầu thủ nào của CLB Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An bị phạt nguội (Ảnh: Sina).

Đáng chú ý, khi trận đấu sắp tiếp tục trở lại thì nhiều cổ động viên ngồi trên khán đài đã ném chai nước vào các cầu thủ Công an Hà Nội. Ngay lập tức các cầu thủ Công an Hà Nội khiếu nại với trọng tài chính Wiwat. Vị trọng tài này đã ra hiệu tạm dừng trận đấu và trao đổi với trọng tài thứ tư trước khi ra các quyết định phân xử vụ xô xát.

Cuối cùng trọng tài Wiwat Jumpaoon đã rút 4 tấm thẻ vàng phạt Cao Pendant Quang Vinh, Stefan Mauk của CLB Công an Hà Nội và Wang Ziming, Wu Shaocon của Bắc Kinh Quốc An. Rất may không có thẻ đỏ nào được rút ra sau vụ xô xát.