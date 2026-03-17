HLV Pep Guardiola mơ về màn ngược dòng thần kỳ trước Real Madrid

Trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại sân Bernabeu vào tuần trước, Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Man City. Do đó, ở cuộc tái đấu tại Etihad vào lúc 3h đêm nay, Man City phải thắng cách biệt 4 bàn trở lên mới giành vé vào tứ kết.

Man City gặp khó khi thua Real Madrid với cách biệt 3 bàn ở lượt đi (Ảnh: Getty).

Thống kê cho thấy, trong 20 năm qua, chỉ có ba đội từng lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn ba bàn ở lượt đi tại Champions League. Để làm được điều tương tự, HLV Guardiola nhấn mạnh Man City cần đạt trạng thái gần như hoàn hảo.

Ông thầy người Tây Ban Nha cho biết: “Chúng tôi cần một trận đấu hoàn hảo trên rất nhiều phương diện. Từ khán giả, các quyết định của trọng tài cho đến mọi yếu tố khác, tất cả phải thực sự hoàn hảo thì mới có thể tạo nên điều đặc biệt.

Chúng tôi phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn, nhưng ngay cả khi hiệp một không có kết quả tốt, toàn đội vẫn phải tiếp tục, phải tiến lên, bởi trong bóng đá, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”.

Sân Etihad từng chứng kiến những màn ngược dòng đáng nhớ. Chính HLV Guardiola là người dẫn dắt Man City trong trận đấu quyết định chức vô địch giải Ngoại hạng Anh năm 2022.

Ở trận đấu đó, Man City bị Aston Villa dẫn trước 2-0, kết quả đủ để trao chức vô địch cho Liverpool của Jurgen Klopp. Tuy nhiên, Man “xanh” đã ghi 3 bàn thắng trong vòng 5 phút cuối để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục để đăng quang.

HLV Pep Guardiola tin vào khả năng man City là nên điều thần kỳ trước Real Madrid (Ảnh: Getty).

Tiền vệ Bernardo Silva cũng bày tỏ sự lạc quan: “Bốn năm trước, chúng tôi bị dẫn 0-2 trên sân nhà ở phút 70, nhưng chỉ trong 10 phút đã ghi ba bàn. Có thể nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng khi xem lại trận lượt đi tại Madrid, tôi không thấy lý do nào khiến chúng tôi phải bị dẫn 0-3. Theo tôi, kết quả tệ hơn rất nhiều so với màn trình diễn”.

Dù vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận kết quả mới là điều quan trọng nhất: “Trong bóng đá, màn trình diễn không có ý nghĩa nếu không đi kèm kết quả. Nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra, vì vậy chúng tôi không được mất bình tĩnh. Phải duy trì thế trận và tạo ra bầu không khí để tất cả tin rằng điều đó là khả thi”.

Trước thềm trận đấu quan trọng với Real Madrid, HLV Guardiola đã đưa ra quyết định khá bất ngờ khi hủy buổi tập trước trận. Đây là điều mà ông từng được áp dụng trước chiến thắng 4-1 trước Dortmund ở vòng bảng hồi tháng 11.

Nói về quyết định của mình, HLV người Tây Ban Nha giải thích: “Chúng tôi sẽ tập vào ngày mai thay vì hôm nay. Đội vừa trải qua những chuyến di chuyển dài. Việc di chuyển tới London mất rất nhiều thời gian, rồi chúng tôi trở về Manchester lúc 3 giờ sáng sau trận gặp West Ham.

Thay vì tập luyện, tôi muốn các cầu thủ ở nhà bên gia đình, nghỉ ngơi và thư giãn. Ngày mai, chúng tôi sẽ tập nhẹ và sau đó bước vào trận đấu”.