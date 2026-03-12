Valverde lập hat-trick, Real Madrid thắng đậm Man City ở Champions League

Hành quân đến sân Bernabeu của Real Madrid, Man City tự tin khi họ sở hữu lực lượng mạnh nhất với các ngôi sao như Rodri, Douku và đặc biệt là tiền đạo Erling Haaland.

Valverde (phải) tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Man City (Ảnh: Getty(.

Bên phía Real Madrid, tiền đạo số một Kylian Mbappe vắng mặt do chấn thương. HLV Arbeloa kỳ vọng vào khả năng ghi bàn của Brahim Diaz, Guler và Vinicius.

Những phút đầu tiên của trận đấu, Man City là đội chơi áp đảo hơn. Tuy nhiên hàng công đội khách dứt điểm khá vội vàng trong khi thủ môn Courtois chơi xuất sắc, giúp hàng thủ Real Madrid đứng vững.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 20, thủ môn Courtois phất bóng dài, Valverde đẩy bóng tốc độ để vượt qua O'Reilly và Donnarumma sau đó đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

7 phút sau, Real Madrid có bàn thắng thứ hai. Dias cố gắng cắt đường chuyền của Vinicius nhưng lại vô tình khiến bóng bay đến vị trí của Valverde. Tiền vệ người Uruguay đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm Man City và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Haaland đã có một trận đấu thất vọng (Ảnh: Getty).

Tới phút 42, Valverde đã hoàn tất cú hat-trick của bản thân. Nhận đường chuyền thông minh của Brahim Diaz, Valverde thoát xuống, vượt qua Guehi và dứt điểm tung lưới Man City, giúp Real Madrid khép lại hiệp 1 với chiến thắng 3-0.

Đây là lần thứ tư Real ghi ba bàn trong 45 phút đầu của một trận đấu loại trực tiếp Champions League và là lần đầu tiên kể từ trận gặp Bayern Munich ở bán kết hồi tháng 4/2014.

Sang hiệp 2, Man City chịu áp lực tâm lý nặng nề còn Real Madrid thi đấu đầy hưng phấn. Phút 56, Vinicius thoát xuống tốc độ để loại bỏ toàn bộ hàng thủ Man City, thủ môn Donnarumma trong nỗ lực truy cản đã phạm lỗi với tiền đạo người Brazil trong vòng cấm.

Trọng tài lập tức cho Real Madrid hưởng phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11m, Vinicius đã không thể đánh bại được Donnarumma, khiến Real Madrid bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 4.

Man City chịu nhiều áp lực sau trận thua đậm tại Bernabeu (Ảnh: Getty).

Những phút sau đó, Man City dồn lên tấn công nhưng sự xuất sắc của thủ thành Courtois cùng sự thiếu may mắn khiến họ không thể tìm được bàn thắng danh dự.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu chiếm lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân Etihad của Man City diễn ra vào tuần sau.

Đây là chiến thắng xứng đáng với Real Madrid khi họ dứt điểm 12 lần với 7 cú sút trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,59. Man City dứt điểm 7 lần nhưng không tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng và dừng lại ở mức xG 0,56

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Mendy (Fran Garcia 46'), Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold (Carvajal 83'), Tchouameni, Valverde, Guler (Camavinga 70'), Thiago Pitarch (Angel 76'), Brahim Diaz (Mastantuono 76'), Vinicius.

Bàn thắng: Valverde (20', 27', 42').

Man City: Donnarumma, O'Reilly, Guehi, Dias, Khusanov, Rodri, Savinho (Reijnders 46'), Bernardo Silva (Ait-Nouri 70'), Doku, Semenyo (Cherki 70'), Haaland (Marmoush 82')