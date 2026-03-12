Hành trình ngỡ ngàng của CLB “tí hon” ở Champions League

Bodo Glimt là hiện tượng thú vị ở Champions League mùa này. Nên nhớ, đây mới là mùa giải đầu tiên CLB Na Uy góp mặt ở vòng bảng giải đấu số một châu Âu cấp độ CLB. Đội bóng “tí hon” này đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Bodo Glimt tạo địa chấn khi giành chiến thắng 3-0 trước Sporting Lisbon (Ảnh: Getty).

Ở vòng play-off, Bodo Glimt đã xuất sắc hạ gục á quân mùa trước Inter Milan với tổng tỷ số 5-2. Chưa dừng lại ở đó, tới vòng 1/8, CLB của Na Uy tiếp tục gây ngỡ ngàng khi giành chiến thắng 3-0 trong trận lượt đi trên sân nhà trước Sporting Lisbon.

Lợi thế của Bodo Glimt là mặt sân cỏ nhân tạo ở Aspmyra. Điều này giúp họ lần lượt quật ngã Man City, Inter Milan và giờ là Sporting Lisbon.

Khác với kỳ vọng của nhiều người, Bodo Glimt nhập cuộc chủ động trước Sporting Lisbon. Những nỗ lực của chủ nhà đã được đền đáp khi họ được hưởng quả phạt đền ở phút 32. Sondre Brunstad Fet đã dứt điểm thành công, ghi bàn mở tỷ số.

Sau bàn thắng dẫn trước, Bodo Glimt thi đấu ngày càng hưng phấn. Tới phút bù giờ hiệp 1, sân Aspmyra như muốn nổ tung khi Ole Blomberg cứa lòng tuyệt đẹp tung lưới Sporting Lisbon, nâng tỷ số lên 2-0.

Đại diện của Bồ Đào Nha đã thi đấu cố gắng trong giai đoạn đầu hiệp 2 nhưng Bodo Glimt đã tổ chức đội hình khá chặt chẽ, khiến Sporting Lisbon gần như không tạo được cơ hội rõ ràng nào.

Phút 71, Bodo Glimt đã tung ra đòn kết liễu đối thủ. Jens Petter Hauge thực hiện cú căng ngang cho Kasper Hogh băng vào dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 3-0.

Bodo Glimt có trận đấu quả cảm trước Sporting Lisbon (Ảnh: Getty).

Chiến thắng trước Sporting Lisbon đã giúp Bodo Glimt làm nên lịch sử. Họ có cơ hội trở thành đội bóng Na Uy thứ hai lọt vào tứ kết Champions League sau Rosenborg ở mùa 1996/97. Nếu vượt qua Sporting Lisbon, họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Leverkusen và Arsenal.

Hành trình của Bodo Glimt thực sự kỳ diệu khi năm 2017, đội bóng này vẫn đang thi đấu chật vật ở giải hạng 2 Na Uy. Đây là đội bóng đến từ thị trấn Bodo (nằm sát Vòng Bắc Cực), nơi chỉ có 55.000 người sinh sống.