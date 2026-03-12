HLV Pep Guardiola: "Man City chơi không tệ dù thua đậm 0-3"

Man City đã phải nhận thất bại 0-3 trên sân Santiago Bernabeu ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League sáng 12/3. Sau trận thua ê chề, HLV Pep Guardiola của Man City vẫn cố gắng bảo vệ các học trò trong buổi họp báo sau trận.

HLV Pep Guardiola đánh giá cao màn thể hiện của học trò (Ảnh: Getty).

Theo Pep Guardiola, tỷ số 0-3 có phần nghiệt ngã so với những gì Man City đã thể hiện. Ông khẳng định đội bóng của mình đã tạo ra ít nhất 3 cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết ở khâu cuối cùng.

"Real Madrid luôn có khả năng trừng phạt mọi sai lầm. Mỗi khi bạn mất bóng, họ lập tức phản công rất nhanh", Pep thừa nhận. Sự nguy hiểm từ các pha lên bóng tốc độ của Real Madrid đã khiến hệ thống phòng ngự của Man City hoàn toàn mất phương hướng.

"Ở bàn thua đầu tiên, chúng tôi phòng ngự không tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiều tình huống đưa bóng vào vòng cấm và có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng lại không thể ghi bàn. Tôi có cảm giác đây là một trận đấu khá tốt của chúng tôi với ít nhất 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt, không giống với những gì tỷ số thể hiện", HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Dù thừa nhận cơ hội lật ngược thế cờ ở lượt về là không nhiều, HLV trưởng của Man City vẫn hy vọng vào một phép màu tại Etihad. "Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra", Pep Guardiola nói.

Ngược lại với người đồng nghiệp, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid tràn đầy tự hào khi nói về các học trò. Ông nhấn mạnh rằng Real Madrid đã nghiên cứu rất kỹ cách vận hành của Man City để bịt kín mọi khoảng trống và bẻ gãy các đường chuyền mang tính sát thương của đối thủ.

HLV Arbeloa nhấn mạnh rằng cặp đấu với Manchester City vẫn chưa kết thúc (Ảnh: Getty).

“Chúng tôi hiểu rõ cách Man City thi đấu, cách Pep vận hành đội bóng và những gì họ luôn tìm kiếm. Chúng tôi cố gắng bịt kín nhiều đường chuyền, nhiều khoảng trống và không dâng lên quá sớm, bởi đó là điều họ muốn để khai thác phía sau hàng thủ. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn gây nguy hiểm khi có bóng và với sự kiên nhẫn, chúng tôi có thể làm được điều đó”, HLV Arbeloa chia sẻ sau trận.

Bên cạnh đó, HLV Arbeloa cũng hết lời khen ngợi màn trình diễn của Federico Valverde: "Cậu ấy hội tụ mọi phẩm chất của một cầu thủ Real Madrid. Valverde xứng đáng với một đêm kỳ diệu như thế này", Arbeloa chia sẻ.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Real Madrid cũng phải trả giá bằng chấn thương của Ferland Mendy. HLV Arbeloa xác nhận tình hình của hậu vệ này "có vẻ không tốt" sau khi đã mạo hiểm ra sân để cống hiến cho đội bóng.

Trận lượt về vòng 1/8 giữa Real Madrid và Man City sẽ diễn ra vào lúc 3h ngày 18/3 trên sân Etihad.