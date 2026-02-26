HLV Mourinho “đánh lừa” tất cả, khiến CĐV ngỡ ngàng

HLV Mourinho bị cấm chỉ đạo ở khu kỹ thuật ở trận lượt về vòng play-off Champions League giữa Real Madrid và Benfica tại sân Bernabeu vào đêm qua sau khi nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi.

HLV Mourinho theo dõi trận đấu của Benfica và Real Madrid trên chiếc xe bus sau khi bị treo giò vì thẻ đỏ ở lượt đi (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, thay vì xuất hiện tại vị trí được bố trí sẵn trên khán đài hay phòng tác nghiệp như thông lệ, “Người đặc biệt” đã “đánh lừa” tất cả. Ông thậm chí còn không bước chân vào khu vực dành riêng cho mình.

Thay vào đó, HLV Mourinho theo dõi trận đấu từ một địa điểm biệt lập đầy bí ẩn. Theo tiết lộ của tờ Marca (Tây Ban Nha), HLV người Bồ Đào Nha đã xem toàn bộ trận đấu từ chiếc xe bus của đội bóng. Thông tin này khiến giới truyền thông lẫn người hâm mộ không khỏi sửng sốt.

Khoảng 30 phóng viên đã chờ sẵn ở tầng 8 của sân Bernabeu để ghi lại khoảnh khắc HLV Mourinho xuất hiện và tiến vào khu vực dành cho mình, nhưng tất cả chỉ nhận lại sự thất vọng. UEFA thậm chí được cho là đã cấm quay phim vị HLV 63 tuổi, song điều đó cũng không khiến ông rời khỏi “nơi ẩn náu”.

Trong lúc trận đấu diễn ra, hai bình luận viên của TNT Sports là Steve McManaman và Darren Fletcher cũng tỏ ra khó hiểu khi không thể nhìn thấy Mourinho trên khán đài.

Phản ứng từ người hâm mộ nhanh chóng bùng nổ. Một CĐV viết: “Ông ấy hoàn toàn có thể ngồi trên khán đài. Tại sao phải chui vào xe bus?”.

"Người đặc biệt" đã đánh lừa tất cả. Nhiều người tò mò không biết ông ở đâu? (Ảnh: Getty).

Người khác mỉa mai: “Dĩ nhiên ông ta có thể, nhưng làm vậy thì mọi sự chú ý lại đổ dồn vào ông ta tối nay, thay vì hành vi đáng xấu hổ ở lượt đi”. Một ý kiến khác ngắn gọn: “Mourinho lại biến mọi thứ thành câu chuyện về ông ấy”.

Ở trận đấu đêm qua, Rafa Silva giúp Benfica vươn lên dẫn trước, nhưng đội chủ nhà Real Madrid nhanh chóng gỡ hòa nhờ công của Aurelien Tchouameni. Sang hiệp hai, Vinicius ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid và tái hiện màn ăn mừng giống hệt ở trận lượt đi.

Chính màn ăn mừng đó từng khiến Mourinho không hài lòng. Sau trận lượt đi, ông cho rằng Vinicius đã kích động khán giả. Phát biểu này khiến HLV Mourinho bị chỉ trích dữ dội, thậm chí bị cáo buộc “đánh tráo khái niệm”, với nhiều cựu cầu thủ từng làm việc dưới quyền ông lên tiếng phản bác.

Sau thất bại tại Champions League, Benfica sẽ trở lại giải quốc nội với trận gặp Gil Vicente vào ngày 2/3. Trong khi đó, Real Madrid sẽ đối đầu với Sporting Lisbon hoặc Man City ở vòng 1/8 Champions League.