HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam thua vì mất tập trung"
(Dân trí) - Sau trận thua 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) trưa 7/3 tại Australia, HLV Mai Đức Chung đã nhận xét thẳng thắn về màn thể hiện của toàn đội trong trận đấu thứ 2 bảng C Asian Cup nữ 2026.
HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong cuộc họp báo: “Rõ ràng trận đấu hôm nay đội tuyển Việt Nam thể hiện chưa tốt. Đội bạn cũng xuống sức nhiều ở hiệp hai, nhưng chúng tôi không tận dụng tốt các cơ hội. Tôi xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Đài Loan (Trung Quốc) đã giành chiến thắng. Chúng tôi chỉ sơ xuất một chút thôi, mất tập trung là bị thua”.
Về nguyên nhân thất bại, HLV Mai Đức Chung nhận định: “Thứ nhất, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến thể lực các cầu thủ. Thứ hai, chúng tôi mất bình tĩnh, một số thời điểm không giữ được sự tập trung, dẫn đến khả năng phối hợp không tốt, chuyền bóng chưa chính xác. Đây là những yếu tố khiến chúng tôi gặp khó khăn trong trận đấu”.
“Trong hiệp hai, đội tuyển đã chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, do điểm rơi bóng chưa chính xác và sự phối hợp chưa ăn ý, các pha tấn công chưa đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, các cầu thủ như Thanh Nhã, Vạn Sự, Dương Thị Vân cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng, thể lực giảm sút, dẫn đến tình trạng xuống sức rõ rệt”.
Về khả năng đi tiếp, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Hiện tại, rất khó để tính toán chính xác vì còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, như đã nói từ đầu giải. Không thể trông chờ các yếu tố bên ngoài, mà phải nỗ lực từ chính mình”.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Đài Loan trong lượt trận thứ hai bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 26, từ một tình huống bóng dội xà ngang bật ra, Su Yu Hsuan đã nhanh chóng lao vào đánh đầu bồi, tung lưới tuyển Việt Nam.
Đội tuyển nữ Việt Nam có được 3 điểm, xếp dưới Đài Loan do thua về đối đầu. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung còn trận đấu quyết định gặp đội tuyển Nhật Bản vào 16h ngày 10/3 tới đây để quyết định khả năng đi tiếp tại giải đấu năm nay.
