HLV Kluivert gửi tâm thư nhận trách nhiệm với cổ động viên Indonesia

Giấc mơ World Cup 2026 của Indonesia đã tan vỡ khi đội tuyển xứ vạn đảo để thua cả hai trận đấu ở vòng loại thứ tư ở khu vực châu Á. Indonesia tỏ ra bất lực khi chạm trán Saudi Arabia và Iraq tại bảng B. Trong trận gặp Saudi Arabia, Garuda phải nhận thất bại 2-3, còn khi đối đầu Iraq, đoàn quân của HLV Kluivert tiếp tục gục ngã với tỷ số sít sao 0-1.

Hai trận thua liên tiếp đã chính thức khép lại giấc mơ giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia. Hiện tại, Indonesia xếp cuối bảng B với 0 điểm, kém ba điểm so với hai đội dẫn đầu là Saudi Arabia và Iraq. Với vai trò huấn luyện viên trưởng, Kluivert đã lên tiếng nhận trách nhiệm và gửi tâm thư đến người hâm mộ Indonesia.

HLV Kluivert nhận trách nhiệm khi không thể đưa Indonesia dự World Cup (Ảnh: Bola).

Trên Instagram, Kluivert viết: "Người hâm mộ Indonesia thân mến. Tôi cũng cảm thấy nỗi đau và sự thất vọng như các bạn.

Những thất bại trước Saudi Arabia và Iraq là những bài học cay đắng, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về ước mơ chung của chúng ta cao cả đến nhường nào. Là huấn luyện viên trưởng, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm.

Chúng tôi đã cống hiến hết mình, bằng cả trái tim, kỷ luật và sự đoàn kết. Mỗi ngày, đội tuyển đều nỗ lực để phát triển, học hỏi và đại diện cho Indonesia với niềm tự hào. Chúng tôi không lọt vào World Cup 2026, nhưng đã thiết lập một chuẩn mực mới mà toàn đội có thể tự tin xây dựng.

Chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để tập hợp các cầu thủ trong và ngoài nước thành một gia đình, với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên luôn sát cánh bên nhau - một trái tim và một tiếng nói.

Đây là một phần của hành trình dài hơn cho đội tuyển, cho đất nước, và cho tất cả những ai tin tưởng vào bóng đá Indonesia. Sự tiến bộ thực sự cần có thời gian. Và những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng sẽ tiếp tục phát triển, vượt xa hôm nay.

Những hạt giống đã được gieo trồng trong tư duy, trong văn hóa, và trong niềm tin rằng Indonesia thuộc về sân khấu lớn nhất.

Gửi đến tất cả những người đã sát cánh cùng chúng tôi, trên sân vận động, trên đường phố và cả ở nhà. Tiếng nói của các bạn rất quan trọng. Sự ủng hộ của các bạn nâng đỡ chúng tôi. Niềm tin của các bạn làm chúng tôi xúc động.

Cảm ơn các bạn, người hâm mộ Indonesia".

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang đối diện với áp lực ngày càng lớn từ người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước, yêu cầu sa thải HLV Kluivert sau khi giấc mơ World Cup đã không thành.