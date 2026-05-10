HLV Kim Sang Sik: "Tuyển Việt Nam tự tin tạo bất ngờ trước Hàn Quốc"

Rạng sáng nay (10/5), lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 đã chính thức diễn ra tại Saudi Arabia. Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng E, nơi có sự góp mặt của "ông lớn" Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen và Lebanon.

Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: AFC).

Tâm điểm của bảng E chắc chắn là màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên HLV Kim Sang Sik đối đầu với đội bóng quê hương trên cương vị thuyền trưởng tuyển quốc gia Việt Nam. Thú vị hơn, phía bên kia chiến tuyến, cựu HLV Park Hang Seo hiện đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) phụ trách các đội tuyển.

Phát biểu sau buổi lễ bốc thăm, HLV Kim Sang Sik tỏ ra thực tế nhưng không kém phần tự tin: "Hàn Quốc, UAE hay các đối thủ còn lại đều rất mạnh. Không dễ dàng khi phải đối đầu với một đội hình sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Son Heung Min, Lee Kang In hay Kim Min Jae. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu chuẩn bị tốt, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được kết quả khả quan".

Trong quá khứ, HLV Kim Sang Sik từng ghi dấu ấn khi giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc để giành huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026. Kinh nghiệm và sự am hiểu về bóng đá nước nhà chính là vũ khí giúp ông kỳ vọng vào một kịch bản tiến xa cho bóng đá Việt Nam.

Tại Asian Cup 2027, trong khi các đại diện khác của Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia phải đụng độ "gã khổng lồ" Nhật Bản, hay Singapore phải đối đầu với Ausralia và Iraq, thì bảng đấu của Việt Nam được giới chuyên môn nhận định là có nhiều cửa sáng hơn.

Theo đánh giá từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), dù Hàn Quốc là thử thách cực lớn, nhưng các đối thủ còn lại như UAE hay Yemen hoặc Lebanon đều là những cái tên mà Việt Nam có thể tính toán để giành điểm. Với thể thức lấy 16 đội vào vòng knock-out (bao gồm 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất), cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang Sik là rất rõ rệt.

Để hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu tại giải đấu hàng đầu châu lục, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh vào ba yếu tố cốt lõi, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, chuẩn bị tâm lý vững vàng và thắt chặt tinh thần đoàn kết.

"Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu sao cho người hâm mộ có thể tự hào. Nếu chuẩn bị đúng hướng, chúng tôi có thể tạo nên bất ngờ, sự khác biệt ngay cả trước những đối thủ mạnh nhất", chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định.

HLV Kim Sang Sik cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở lễ bốc thăm (Ảnh: VFF).

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Với sự tự tin của HLV Kim Sang Sik và sự chuẩn bị bài bản từ phía VFF, người hâm mộ đang kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ khẳng định được vị thế và viết tiếp những chương mới đầy rực rỡ tại đấu trường châu lục.