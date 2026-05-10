VFF nhận định khi tuyển Việt Nam chung bảng với Hàn Quốc tại Asian Cup 2027

Buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 diễn ra rạng sáng nay (10/5, theo giờ Việt Nam), tại Riyadh (Saudi Arabia).

Sau khi có kết quả bốc thăm, VFF viết trên trang chủ của mình: “Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen”.

Bóng đá Việt Nam chuẩn bị tái ngộ bóng đá Hàn Quốc ở sân chơi châu Á (Ảnh: AFC).

“Đây là bảng đấu được đánh giá có nhiều thử thách đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik, khi Hàn Quốc và UAE đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục”, VFF viết thêm.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc tại bảng E nhiều khả năng sẽ là cặp đấu tạo được nhiều sự chú ý nhất ở bảng đấu này, bởi Hàn Quốc là quê hương của HLV Kim Sang Sik, người đang rất thành công với các đội tuyển Việt Nam.

Trước khi giải đấu diễn ra, VFF không quên lên dây cót tinh thần cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik, nhắc lại kỷ niệm khó quên về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng có biệt danh “mãnh hổ châu Á” nhiều năm trước.

Trang chủ của VFF chia sẻ: “Hàn Quốc hiện là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất châu Á với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam mới chỉ một lần duy nhất đánh bại Hàn Quốc, đó là chiến thắng 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2004 ở Oman”.

“Thời điểm đó, Hàn Quốc vừa giành hạng 4 World Cup 2002 và sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao. Sau thất bại 0-5 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam vẫn tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt về, nhờ pha lập công của tiền đạo Phạm Văn Quyến ở phút 74”, VFF tự hào kể lại.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và HLV Kim Sang Sik (bìa trái) tham dự lễ bốc thăm rạng sáng 10/5 (Ảnh: VFF).

Còn về đội tuyển UAE, phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bình luận: “UAE cũng là đối thủ để lại nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua”.

“Tại Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam từng tạo nên chiến thắng lịch sử 2-0 trước UAE trên sân Mỹ Đình nhờ các pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết Asian Cup. Đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại UAE 1-0 trên sân nhà bằng siêu phẩm sút xa của Tiến Linh.

Ở trận lượt về diễn ra tại UAE vào tháng 6/2021, dù để thua 2-3, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn với màn trình diễn kiên cường và hai bàn thắng của Tiến Linh cùng Minh Vương”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của VFF.

Riêng đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam tại bảng E sẽ được xác định sau ngày 4/6 tới đây, khi cặp đấu muộn nhất vòng loại giữa Lebanon và Yemen kết thúc.

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027, tại Saudi Arabia. Nếu tính luôn giải đấu sắp diễn ra vào tháng 1 năm sau, đội tuyển Việt Nam đã có 6 lần góp mặt ở VCK, với thành tích tốt nhất là vào tứ kết các kỳ giải năm 2007 (dưới thời HLV người Áo Alfred Riedl) và 2019 (dưới thời HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo).