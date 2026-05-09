Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup 2027

Các bảng đấu Asian Cup 2027 Bảng A: Saudi Arabia, Kuwait, Palestine và Oman. Bảng B: Uzbekistan, Bahrain, Triều Tiên và Jordan. Bảng C: Iran, Syria, Kyrgyzstan và Trung Quốc. Bảng D: Australia, Tajikistan, Iraq và Singapore. Bảng E: Hàn Quốc, Việt Nam, UAE và Lebanon/Yemen. Bảng F: Nhật Bản, Qatar, Thái Lan, Indonesia.

Rạng sáng 10/5, lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 đã diễn ra tại Saudi Arabia. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 và hồi hộp chờ đối thủ. Ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nặng gồm Nhật Bản, Iraq, Indonesia và chúng ta thua cả 3 trận, chia tay giải đấu từ vòng bảng.

Ở Asian Cup 2027, lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E gồm Hàn Quốc, UAE, Lebanon/Yemen. Đây là bảng đấu hứa hẹn khá khó khăn với đoàn quân HLV Kim Sang Sik và chiến lược gia người Hàn Quốc tái ngộ đội bóng quê hương.

Trong trận giao hữu vào tháng 10/2023, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier đã thua Hàn Quốc 0-6. Tuy nhiên so với cách đây 2 năm, thực lực của đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh.

UAE mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho bóng đá Việt Nam khi chúng ta thắng đối thủ Tây Á ở tứ kết Asian Cup 2007 và vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, UAE hiện tại thực sự là đối thủ đáng gờm khi sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Đối thủ còn lại ở bảng E của đội tuyển Việt Nam là Lebanon hoặc Yemen (hai đội sẽ tranh tấm vé cuối cùng vào tháng 6). Bóng đá Việt Nam ít khi đối đầu Lebanon còn với Yemen, chúng ta đánh bại đối thủ này 2-0 ở vòng bảng Asian Cup 2019, giải đấu đoàn quân HLV Park Hang Seo vào đến tứ kết.

Kết quả bốc thăm tạo ra nhiều bảng đấu tử thần ở Asian Cup 2027. Hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia nằm cùng bảng F với đội tuyển số một châu Á Nhật Bản và đương kim vô địch Qatar.

Đội tuyển Singapore nằm ở bảng D với Australia, Iraq, Tajikistan. Bảng A năm nay chứng kiến chi tiết thú vị khi cả 4 đội tuyển đều thuộc khu vực Tây Á gồm chủ nhà Saudi Arabia, Oman, Palestine, Kuwait.

Đội tuyển Trung Quốc nằm ở bảng C với Iran, Syria, Kyrgyzstan. Bảng B có sự hiện diện của các đội tuyển Uzbekistan, Jordan, Bahrain. Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức công bố các nhóm hạt giống cho vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027. Theo đó, đội tuyển Việt Nam rơi vào nhóm số 3.

Các nhóm hạt giống vừa được công bố hầu như không có sự sai lệch so với những thông tin dự kiến mà AFC từng tiết lộ cách đây không lâu. Đội tuyển Việt Nam vẫn nằm ở nhóm hạt giống số 3, cùng nhóm với các đội tuyển Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan.

Trong khi đó, hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á có mặt tại VCK là Indonesia và Singapore nằm ở nhóm hạt giống số 4, cùng nhóm với các đội Kyrgyzstan, Triều Tiên, Kuwait và Lebanon/Yemen.

Nhóm hạt giống số một, cũng là nhóm đầu của giải, gồm chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan. Nhóm hạt giống số 2 có Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.

Nguyên tắc phân chia hạt giống, dựa vào thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA. Những đội thuộc nhóm hạt giống số một là những đội có thứ hạng cao nhất tại châu Á.

Còn nguyên tắc chia bảng là các đội thuộc cùng một nhóm hạt giống sẽ không cùng bảng. Theo nguyên tắc này, đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào đúng bảng đấu từng xuất hiện tại VCK Asian Cup 2023, gồm đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản (nhóm một), Iraq (nhóm 2) và Indonesia (nhóm 4).

Đây cũng là một trong những bảng đấu khó nhất mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể hiện diện. Tại VCK Asian Cup 2023, sau khi lọt vào bảng đấu tương tự thế này, đội tuyển Việt Nam (khi đó được dẫn dắt bởi HLV người Pháp Philippe Troussier) bị loại ngay sau vòng bảng.

Ở chiều ngược lại, bảng đấu “dễ thở” hơn có thể đến với đội tuyển Việt Nam có thể là bảng đấu có Australia (nhóm hạt giống số một), Syria hoặc Oman (nhóm 2) và Singapore (nhóm 4).

Trong số này, ngoại trừ Australia mạnh hơn hẳn đội bóng của HLV Kim Sang Sik, các đội Syria hoặc Oman không quá chênh lệch so với chúng ta, lại từng gặp khó trước đội tuyển U23 Việt Nam trong quá khứ. Riêng đội tuyển Singapore luôn bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Việt Nam.

Theo cách phân chia nhóm hạt giống như trên, đội tuyển Việt Nam chắc chắn tránh được các đội bóng nhiều duyên nợ là đội tuyển Trung Quốc và Thái Lan (cùng nhóm 3) ở vòng bảng.

AFC cũng chính thức công bố thời điểm bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 là vào rạng sáng ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam), tại Riyadh (Saudi Arabia).

Lễ bốc thăm này từng dự định diễn ra ngày 11/4. Tuy nhiên, do xung đột ở Trung Đông trong thời gian vừa rồi, nên lễ bốc thăm được dời đến sau đây vài ngày. VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027, tại Saudi Arabia.