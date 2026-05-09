Tự ném đi "món quà", U17 Indonesia chịu thất bại và bị đẩy vào thế khó

U17 Indonesia nhập cuộc đầy tự tin trong trận đấu với U17 Qatar ở lượt trận thứ hai bảng B giải U17 châu Á tại Saudi Arabia vào rạng sáng 10/5. Dù không kiểm soát thế trận nhưng đội bóng xứ vạn đảo đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trong những phút đầu trận.

U17 Indonesia (áo trắng) có lợi thế rất lớn nhưng lại thất bại đáng tiếc trước U17 Qatar (Ảnh: AFC).

Tới phút 15, U17 Indonesia nhận được "món quà" khi được trọng tài thổi phạt đền trong tình huống Taha Nassir để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Mathew Baker lại không chiến thắng được thủ thành U17 Qatar.

Sau những phút đầu hưng phấn, U17 Indonesia lại quay trở về với lối chơi "đổ bê tông" sở trường.

Tuy nhiên, khác với trận đấu gặp U17 Trung Quốc ở vòng mở màn, hàng thủ của U17 Indonesia đã thi đấu thiếu tập trung. Phút 57, Ayokunle Tokode đã có pha đột phá thẳng vào vòng cấm của U17 Indonesia, trước khi dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới đối thủ, mở tỷ số cho U17 Qatar.

Phút 66, đội bóng Tây Á có bàn thắng thứ hai sau pha dứt điểm tuyệt đẹp bằng chân trái của Dhiaeddine Larbi.

Cánh cửa đi tiếp của U17 Indonesia khá hẹp khi phải đụng độ với U17 Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng (Ảnh: AFC).

Trong những phút tiếp theo, U17 Indonesia tràn lên tấn công nhưng họ không tạo ra sự khác biệt. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U17 Qatar.

Với kết quả này, U17 Indonesia lâm vào thế khó. Họ đang xếp thứ 3 bảng B với cùng 3 điểm như U17 Qatar nhưng kém hiệu số đối đầu. U17 Nhật Bản đang đứng đầu bảng với 6 điểm, còn U17 Trung Quốc chưa có điểm nào. Trong trận đối đầu trực tiếp, U17 Nhật Bản đã thắng 2-1 trước U17 Trung Quốc.

Ở lượt trận cuối cùng, U17 Indonesia sẽ đối đầu với U17 Nhật Bản. Cánh cửa đi tiếp của đội bóng xứ vạn đảo (nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu) khá hẹp. Trong khi đó, U17 Qatar sẽ đụng độ với U17 Trung Quốc.

Bảng xếp hạng bảng B giải U17 châu Á (Ảnh: FS).

U17 Indonesia đã khởi đầu tốt ở giải U17 châu Á khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc. Sau trận đấu đầu tiên, U17 Indonesia cùng U17 Nhật Bản chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng B với cùng 3 điểm.

Trong trường hợp U17 Nhật Bản thắng U17 Trung Quốc (23h ngày 9/5), U17 Indonesia sẽ giành vé tham dự World Cup nếu đánh bại U17 Qatar.

Nếu vậy, đội bóng xứ vạn đảo sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á. Họ sẽ trở thành đội đầu tiên ở khu vực ba lần liên tiếp tham dự World Cup.

Ở trận đấu với U17 Trung Quốc, U17 Indonesia đã thi đấu "đổ bê tông" trong suốt trận đấu. Họ đã tận dụng khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ U17 Trung Quốc để ghi bàn duy nhất trận đấu do công của Keanu Senjaya ở phút 86.

Nhiều khả năng, đoàn quân HLV Kurniawan Dwi Yulianto sẽ tiếp tục thể hiện lối chơi này trước U17 Qatar.