Xác định trọng tài điều khiển trận chung kết U22 Việt Nam gặp Thái Lan

Sau khi trọng tài biên Phutsavan Chanthavong mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến tuyển nữ Việt Nam bị tước bàn thắng trong trận đấu với Philippines, người hâm mộ đang quan tâm đặc biệt tới trọng tài điều khiển trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

SEA Games 33 không áp dụng công nghệ VAR. Điều này gia tăng áp lực lên trọng tài điều khiển các trận đấu.

Trọng tài Mooud Bonyadifard điều khiển trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan (Ảnh: AFC).

Mãi tới trưa nay (18/12), Ban tổ chức mới công bố danh tính tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan. Theo đó, trọng tài người Iran, Mooud Bonyadifard, sẽ bắt chính trong trận đấu này.

Trọng tài Mooud Bonyadifard sinh năm 1985. Ông chính thức bước vào làng trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2011 ở giải vô địch quốc gia Iran. Chỉ hai năm sau, ông được công nhận là trọng tài FIFA.

Trong sự nghiệp, vị trọng tài này từng tham gia cầm còi ở nhiều giải đấu lớn ở châu Á như Asian Cup hay AFC Champions League Elite.

“Ông vua áo đen” người Iran từng bắt chính trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam thắng 1-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra, ông cũng điều khiển trận U23 Việt Nam thắng 2-0 trước U23 Malaysia ở giải U23 châu Á 2024.

U22 Việt Nam lo lắng công tác trọng tài trước trận đấu với U22 Thái Lan (Ảnh: Hải Long).

Hai trọng tài biên trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan là Ildorom Alireza (người Iran) và ông Bang Ji Yeol (người Hàn Quốc).

Phát biểu trước trận đấu với U22 Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cũng đề cập tới công tác trọng tài: “Trận chung kết SEA Games 33 rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương.

Vai trò của trọng tài cũng quan trọng không kém, tôi mong các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất”.