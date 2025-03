HLV Kim Sang Sik đón nhận tin vui từ Tiến Linh, Quang Hải

Trước đó, thủ môn Nguyễn Đình Triệu tái phát vết đau ở lưng. Đội tuyển Việt Nam dự định sẽ đưa thủ thành này đến bệnh viện để chụp MRI. Tuy nhiên, giờ chót, Đình Triệu đã khỏe lại, nên đội bóng của HLV Kim Sang Sik không cần thực hiện điều này, đồng thời toàn đội cũng đã an tâm về tình hình của Đình Triệu.

Tiền đạo Tiến Linh đã có thể tập lại với bóng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Không chỉ có thế, hai cầu thủ Tiến Linh và Quang Hải cũng đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có sự an tâm. Quả bóng vàng Việt Nam năm 2024 và ngôi sao của CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có thể tập luyện với bóng, bên cạnh các đồng đội vào hôm nay (14/3).

Đây là những sự trở lại hết sức quan trọng, vì Tiến Linh và Quang Hải được dự báo sẽ dẫn dắt hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam, ở các trận đấu gặp Campuchia (ngày 19/3) và gặp Lào (ngày 25/3).

Quang Hải cũng đã tập luyện bình thường (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ngoài tiền đạo Tiến Linh, một chân sút khác của đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Đinh Thanh Bình cũng đã có thể tập luyện trở lại. Quân số của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik đã ổn định trở lại, sau hai ngày đầu có những ca chấn thương.

Hiện tại, chỉ có thủ môn Nguyễn Filip và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là những người đã rời đội tuyển so với danh sách ban đầu. Thủ thành Nguyễn Filip về CH Séc vì lý do cá nhân, còn trung vệ Việt Anh rời đội tuyển Việt Nam đợt này do tái phát chấn thương gối.

HLV Kim Sang Sik đã triệu tập bổ sung thủ môn Trịnh Xuân Hoàng từ CLB bóng đá Thanh Hóa. Đội tuyển Việt Nam hiện nay có 4 thủ môn, gồm Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt, Trần Trung Kiên và Trịnh Xuân Hoàng.