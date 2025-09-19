Cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới làm nên lịch sử ở Champions League

Đêm qua, Leverkusen đã có trận hòa kịch tính với tỷ số 2-2 trước Copenhagen ở vòng mở màn Champions League. Đáng chú ý, trong trận đấu này, cầu thủ gốc Việt, Ibrahim Maza đã có lần đầu tiên ra sân ở đấu trường Champions League. Anh đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ gốc Việt hiếm hoi xuất hiện ở đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB.

Ibrahim Maza lần đầu thi đấu ở Champions League khi ra sân trong màu áo Leverkusen (Ảnh: Getty).

Ibrahim Maza được HLV Kasper Hjulmand tung vào sân ở phút 51, khi Leverkusen bị dẫn trước 0-1. Ngôi sao sinh năm 2005 thi đấu đầy năng nổ, có mặt rộng khắp khu trung tuyến. Trong trận đấu này, anh đã tung ra 2 cú dứt điểm.

Dù không thể ghi bàn cho Leverkusen nhưng dấu ấn của Ibrahim Maza đã được thể hiện rõ nét. Nhờ đó, đội bóng nước Đức mới có hai bàn thắng do công của Alex Grimaldo (phút 82) và pha phản lưới của Pantelis Chatzidiakos (phút 90+1) để có trận hòa quý giá.

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 2005 đã quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria (thay vì tuyển Việt Nam hoặc Đức), dù trong quá khứ, anh là thành viên của các đội trẻ Đức.

Giờ đây, Ibrahim Maza đang đứng trước cơ hội lớn giành tấm vé tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Algeria. Hiện tại, đội bóng Bắc Phi đang dẫn đầu bảng G (chỉ có đội đầu bảng mới giành vé dự World Cup) khu vực châu Phi với 19 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Uganda 4 điểm trong bối cảnh vòng loại chỉ còn hai lượt đấu.

Ibrahim Maza (số 30) thi đấu năng nổ trong màu áo Leverkusen (Ảnh: Getty).

Điều đó có nghĩa rằng, Algeria sẽ hoàn thành mục tiêu dự World Cup 2026 nếu giành chiến thắng trước đội cuối bảng Somalia ở lượt đấu sau vào tháng 10.

Nếu tham dự World Cup thì Ibrahim Maza sẽ là cầu thủ gốc Việt hiếm hoi góp mặt ở giải đấu bóng đá số một hành tinh.

Ibrahim Maza là cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới ở thời điểm này khi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 12 triệu euro (372 tỷ đồng). Trong mùa hè vừa qua, Ibrahim Maza đã chuyển từ Hertha Berlin sang Leverkusen với giá 14 triệu euro.