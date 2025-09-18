Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà thất bại trước đại diện Việt Nam

Tối qua (17/9), CLB Nam Định đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội á quân giải vô địch Thái Lan là Ratchaburi với tỷ số 3-1 trên sân nhà Thiên Trường. Trước thềm trận đấu này, Ratchaburi đang có phong độ tốt khi bất bại trong 4 trận liên tiếp và có hàng thủ cực tốt khi mới chỉ thủng lưới 1 bàn.

CLB Nam Định giành chiến thắng trước Ratchaburi (Ảnh: CLB Nam Định).

Tuy nhiên, họ đã không thể cản nổi sức mạnh của CLB Nam Định. HLV Vũ Hồng Việt bố trí đội hình gồm 10 cầu thủ ngoại binh. Đội bóng thành Nam đã ghi ba bàn thắng do công của Caio, Brenner (cú đúp).

Bình luận về trận đấu này, báo giới Thái Lan đã thừa nhận sức mạnh của CLB Nam Định. Tờ Khaosod viết: “Đội chủ nhà Nam Định chiếm hoàn toàn thế trận, buộc Ratchaburi phải lui về phòng ngự. Dù cố gắng phản công nhưng Ratchaburi không thể nào vượt qua hệ thống phòng ngự vững chắc của đối thủ.

Phút 35, Caio Cesar có bàn mở tỷ số do công của Caio Cesar. Trong thời gian đầu hiệp 2, CLB Nam Định có thêm hai bàn nữa do công của Brenner. Đại diện Thái Lan ngậm ngùi ra về trắng tay khi thất bại 1-3 chung cuộc”.

Tờ Matichon thừa nhận màn trình diễn của CLB Ratchaburi là “thất vọng”. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận: “Ratchaburi không thể nào phản kháng trước sức mạnh của CLB Nam Định. Họ đã có màn khởi đầu đáng thất vọng ở giải châu Á”.

Báo Thái Lan thừa nhận CLB Nam Định quá đáng gờm (Ảnh: CLB Nam Định).

Tờ Ball Thai cho rằng trình độ của hai đội chênh lệch: “Dù đã nỗ lực nhưng Ratchaburi không thể chống đỡ được sức mạnh của CLB Nam Định và họ đã để thua với tỷ số 1-3. Kết quả này khiến cơ hội giành vé đi tiếp của Ratchaburi ở cúp C2 châu Á bị ảnh hưởng”.

Tờ Siam Sport cũng cho rằng Ratchaburi đang gặp khó trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở cúp C2 châu Á. Bảng đấu này còn có sự góp mặt của đội bóng rất mạnh là Gamba Osaka của Nhật Bản. Trong trận mở màn, đội bóng này dễ dàng thắng Eastern (Hong Kong, Trung Quốc) với tỷ số 3-1.

Theo quy định của AFC, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8. Ở mùa giải trước, CLB Nam Định cũng lọt vào vòng 1/8 nhưng thua Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản.