HLV Kiatisuk nói lời tiễn biệt cố chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh

Trên trang cá nhân của mình, cựu danh thủ, HLV Kiatisuk (người Thái Lan) viết: “Cầu mong kinh hồn anh được an nghỉ, HLV của tôi. Cựu Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) CLB bóng đá HAGL vừa ra đi nhẹ nhàng lúc 3h30 sáng nay (25/2)”.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc tốt cho tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh đã là người cho tôi những lời khuyên, anh giúp đỡ tôi ngay từ ngày đầu tiên tôi đến Việt Nam, ngay từ lần đầu tiên tôi đặt chân xuống sân bay.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh (bìa phải) và cựu danh thủ Kiatisuk (thứ 2 từ phải sang) ở sân bay Pleiku năm 2002, thời điểm Kiatisuk lần đầu đến với CLB HAGL (Ảnh: Bạch Dương).

Cùng nhau, chúng ta tạo nên thành công cho HAGL. Chúng ta cống hiến và truyền năng lượng, mang đến động lực cho CLB HAGL. Tôi sẽ nhớ anh mãi mãi, HLV của tôi”, ông Kiatisuk chia sẻ thêm.

Đầu những năm 2000, ông Nguyễn Văn Vinh là GĐKT của CLB HAGL, là "quân sư" về mặt chuyên môn bóng đá cho bầu Đức, còn Kiatisuk là ngôi sao hàng đầu của đội bóng phố núi.

Hai người họ, một người vạch chiến lược cho CLB HAGL, người còn lại cụ thể hóa chiến lược ấy trên sân cỏ, mang về hai ngôi vô địch V-League các năm 2003 và 2004 cho đội bóng của bầu Đức.

Đấy là thời điểm HAGL không có đối thủ ở giải trong nước, trở thành hiện tượng của giới truyền thông không chỉ ở Việt Nam, mà còn là hiện tượng khắp Đông Nam Á.

Có thể nói, giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của “Zico Thái” Kiatisuk chính là giai đoạn anh khoác áo CLB HAGL, ở thời điểm ông Nguyễn Văn Vinh làm GĐKT của CLB này. Cả hai người là những trang lịch sử không thể tách rời của CLB HAGL.

Cuối buổi sáng nay, phía CLB HAGL thông báo chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh vĩnh viễn ra đi ở tuổi 84, vào lúc sáng sớm cùng ngày.