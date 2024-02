HLV Kiatisuk muốn CLB Công an Hà Nội chơi tốt hơn vì tuyển Việt Nam

Việt Anh ghi siêu phẩm, CLB Công an Hà Nội đánh bại SL Nghệ An

Bàn thắng duy nhất của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh giúp Công an Hà Nội thắng SL Nghệ An 1-0 ngay trên sân Vinh ở vòng 10 V-League 2023-24 tối 23/2. HLV Kiatisuk có sự khởi đầu rất thuận lợi cùng CLB Công an Hà Nội với 2 chiến thắng liên tiếp.

Đánh giá về trận đấu, HLV Kiatisuk nói: "Ba năm qua, cá nhân tôi chưa thắng trên sân Vinh nên trận này thực sự là thử thách. Mùa giải này, SL Nghệ An cũng có nhiều cầu thủ trẻ và vẫn thi đấu rất tốt. Không bao giờ dễ dàng khi làm khách trên sân Vinh. CLB Công an Hà Nội may mắn giành tối đa điểm số".

HLV Kiatisuk muốn Công an Hà Nội chơi tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù thắng 2 trận liên tiếp nhưng chiến lược gia người Thái Lan thừa nhận mình và các cầu thủ có nhiều việc phải làm: "Đội bóng vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn để tiếp tục so kè cùng các đội dẫn đầu.

Tôi cần làm việc chăm chỉ hơn để phát triển các cầu thủ thi đấu ấn tượng hơn nữa, cống hiến cho người hâm mộ. Trận đấu này tôi có nhiều thử nghiệm. Tôi muốn các cầu thủ cạnh tranh suất đá chính quyết liệt hơn, qua đó làm dày chiều sâu chất lượng cho đội".

HLV Kiatisuk khẳng định mục tiêu của đội không chỉ là bảo vệ ngôi vô địch mà còn có nhiều cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam: "Chúng tôi có nhiều ngôi sao và có số lượng cổ động viên đông đảo nên đội bóng giống tuyển Việt Nam thu nhỏ.

Cá nhân tôi cần phải làm việc nhiều hơn. Tôi muốn các cầu thủ của mình phải tiếp tục làm tốt hơn ở CLB, để HLV đội tuyển quốc gia thấy được khả năng của các cầu thủ để đưa lên đội tuyển.

Tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các cầu thủ ở CLB và các tuyển thủ quốc gia. Hiện nay, có 7 cầu thủ ở đội tuyển, tôi muốn cả 7 đều được ra sân chứ không phải chỉ có vài người. Tôi muốn chứng minh cho HLV đội tuyển biết các bạn trong CLB của chúng tôi đều xứng đáng đá đội tuyển quốc gia".

Về phía SL Nghệ An, HLV Phan Như Thuật cho biết: "Kết quả có sự tiếc nuối khi chúng tôi thi đấu nỗ lực, nếu tận dụng cơ hội ghi bàn thì sẽ tốt hơn. Công an Hà Nội cũng thi đấu bản lĩnh hơn. Các cầu thủ trẻ SL Nghệ An đang trong quá trình tích lũy, hy vọng sẽ tiến bộ hơn".