Việt Anh ghi siêu phẩm, CLB Công an Hà Nội đánh bại SL Nghệ An

Sau trận thắng ra mắt, HLV Kiatisuk và các học trò có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân Vinh của SL Nghệ An ở vòng 10 V-League 2023-24 tối 23/2.

Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ SL Nghệ An nhập cuộc tự tin. Dù vậy, CLB Công an Hà Nội mới là đội kiểm soát tốt thế trận và tìm kiếm những cơ hội đầu tiên về phía khung thành đối phương.

CLB Công an Hà Nội giành 3 điểm trên sân Vinh của SL Nghệ An (Ảnh: CAHN).

Phút thứ 10, trung vệ đội trưởng Hồ Tấn Tài bứt tốc bên cánh phải, anh loại bỏ cầu thủ SL Nghệ An rồi nỗ lực tạt bóng vào trong. Geovane thực hiện pha ngả người bắt vô lê trong thế quay lưng về khung thành thủ môn Văn Việt nhưng không trúng đích.

Phút 19, Hồ Tấn Tài treo bóng vào vòng cấm để Việt Anh đánh đầu khá hiểm hóc nhưng thủ môn Văn Việt đã xuất sắc cản phá. Phút 40, Văn Thanh băng lên nhưng cú dứt điểm của hậu vệ quê Hải Dương lại không thể đánh bại thủ môn Văn Việt của SL Nghệ An trong pha đối mặt.

Ngay đầu hiệp 2, từ quả phạt góc của CLB Công an Hà Nội, bóng lộn xộn trong vòng cấm SL Nghệ An, Thành Long có pha bắt vô lê hụt bóng đáng tiếc cho đội khách.

Sau đó Văn Thanh chớp cơ hội tung cú sút căng ở góc hẹp nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn Văn Việt. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nhưng bàn thắng vẫn chưa tới.

Bước ngoặt trận đấu ở phút 65. Từ pha tạt bóng của cầu thủ CLB Công an Hà Nội bên cánh phải, hậu vệ SL Nghệ An phá bóng ra đúng vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ của đội khách thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng về góc cao khiến thủ môn Văn Việt bó tay, 1-0 cho CLB Công an Hà Nội.

Bàn khai thông thế bế tắc giúp cho các cầu thủ Công an Hà Nội thi đấu càng thoải mái và tự tin hơn. Những phút cuối, các học trò của HLV Phan Như Thuật nỗ lực đẩy cao đội hình, gây sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về CLB Công an Hà Nội.

Đội hình xuất phát:

SL Nghệ An: Nguyễn Văn Việt, Văn Huy, Văn Thành, Đình Hoàng, Zebic, Văn Lắm, Bá Quyền, Mạnh Quỳnh, Olaha, Xuân Đại, Văn Việt

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Tuấn Dương, Tấn Tài, Văn Thanh, Quang Hải, Thành Long, Văn Luân, Văn Toản, Elias, Geovane