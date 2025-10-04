Cựu danh thủ Liverpool Harry Kewell dẫn dắt CLB Hà Nội

“CLB bóng đá Hà Nội chính thức bổ nhiệm ông Harry Kewell - cựu danh thủ Liverpool, từng vô địch UEFA Champions League - giữ cương vị HLV trưởng của đội bóng Thủ đô.

Sau 3 trận đấu tạm quyền dẫn dắt CLB bóng đá Hà Nội, ông Yusuke Adachi sẽ trở lại vị trí Giám đốc kỹ thuật. Chuyên gia người Nhật Bản tiếp tục triển khai các định hướng đã đề ra cho đội 1 cũng như các tuyến trẻ thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội”, thông báo của CLB Hà Nội trong sáng 4/10.

HLV Harry Kewell ngồi “ghế nóng” CLB Hà Nội (Ảnh: Hà Nội FC).

Cũng theo thông báo này, đội bóng Thủ đô nhấn mạnh, trong 2 thập kỷ qua, CLB Hà Nội đã trở thành đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện bóng đá Thủ đô luôn khẳng định khát vọng nâng tầm và hội nhập quốc tế.

Việc bổ nhiệm HLV Harry Kewell được xem như thông điệp mạnh mẽ cho định hướng phát triển dài hạn, bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của CLB Hà Nội.

Với kinh nghiệm dày dạn tại châu Âu cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn công tác huấn luyện HLV Harry Kewell được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, góp phần nâng tầm CLB Hà Nội trên hành trình chinh phục các mục tiêu ở đấu trường trong nước và khát vọng vươn tầm châu lục.

HLV Harry Kewell, sinh năm 1978, là cái tên quen thuộc với đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp quốc tế, huyền thoại bóng đá Australia có 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kỳ World Cup 2006 và 2010.

Ở cấp CLB, Harry Kewell nổi danh ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United và Liverpool, từng giành danh hiệu UEFA Champions League 2004-2005 và FA Cup 2005-2006.

Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, Harry Kewell bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017, khi dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Năm 2022, ông gia nhập Ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho HLV Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí HLV trưởng Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023-2024.

Theo kế hoạch, ngay sau đợt tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận gặp Nepal, Harry Kewell sẽ có trận ra mắt CLB Hà Nội tại vòng 7 V-League.