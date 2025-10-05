Cựu danh thủ Liverpool Harry Kewell có mặt tại Hà Nội

Trước đó, CLB Hà Nội thông báo việc bổ nhiệm ông Harry Kewell - cựu danh thủ Liverpool - giữ cương vị HLV trưởng của đội bóng Thủ đô. Đây là lần thứ hai CLB Hà Nội điều chỉnh ghế HLV trưởng kể từ đầu mùa giải. Trước đó, Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi tạm dẫn dắt đội bóng này thay cho HLV đồng hương Teguramori.

HLV Harry Kewell sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), được các cổ động viên (CĐV) chào đón. Ông cũng rất cởi mở chụp ảnh cùng người hâm mộ. Cựu danh thủ Liverpool khẳng định mình rất háo hức khi lần đầu tiên làm việc tại Việt Nam, được dẫn dắt một đội bóng có truyền thống như CLB Hà Nội.

HLV Harry Kewell có mặt tại Hà Nội trong chiều 5/10 (Ảnh: Hà Nội FC).

Huấn luyện viên Harry Kewell sinh năm 1978, là cái tên quen thuộc với đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp quốc tế, cầu thủ người Australia có 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kỳ World Cup 2006 và 2010.

Ở cấp CLB, Harry Kewell nổi danh ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United và Liverpool, từng giành danh hiệu UEFA Champions League 2004-2005 và FA Cup 2005-2006.

Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, Harry Kewell bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017. Ông đã dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.

Trước khi đến Việt Nam, Kewell từng có giai đoạn ngắn dẫn dắt Yokohama F. Marinos ở J-League (Nhật Bản). Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản xếp Á quân AFC Champions League 2023 - 2024.

Thời gian qua, CLB Hà Nội có thành tích không tốt vì nhiều lý do, trong đó việc liên tục thay HLV trưởng khiến đội bóng Thủ đô thiếu đi tính ổn định. Quyết định bổ nhiệm HLV Harry Kewell được xem như thông điệp mạnh mẽ cho định hướng phát triển dài hạn, bước khởi đầu một kỷ nguyên mới của CLB Hà Nội.

Dự kiến ngay ở vòng 7 V-League 2025-2026, sau đợt tập trung đội tuyển Việt Nam, HLV Harry Kewell sẽ có trận ra mắt đội bóng Thủ đô.