Erling Haaland phá kỷ lục ở Premier League trong ngày Man City thua trận

Phút 34 trong trận gặp đội chủ nhà Brighton ở vòng 3 Premier League diễn ra vào tối 31/8, Erling Haaland tận dụng pha bóng lộn xộn trong vùng cấm rồi ra chân cực nhanh mở tỷ số cho Man City.

Đây là bàn thắng thứ 88 của tiền đạo người Na Uy trong lần ra sân thứ 100 cho Man City, kể từ khi anh chuyển đến sân Etihad từ Borussia Dortmund vào năm 2022.

Erling Haaland mở tỷ số cho Man City ở phút 34 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Bàn thắng này giúp Haaland nối dài kỷ lục số bàn thắng ghi được trong 100 lần ra sân ở Premier League, bỏ xa con số 79 bàn do huyền thoại Alan Shearer nắm giữ trước đó.

Thực tế Haaland đã phá kỷ lục của huyền thoại Newcastle sau khi ghi bàn vào lưới của Ipswich Town hồi tháng 1, nhưng phải đến trận đấu với Brighton thì tiền đạo người Na Uy mới cán mốc 100 trận ở Premier League.

Thậm chí, một mình tiền đạo này còn ghi nhiều bàn hơn cả tập thể West Brom, khi CLB này chỉ có 86 bàn trong 100 trận đầu tiên ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Haaland chỉ còn thiếu 5 bàn để lọt vào top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Man City (Ảnh: Getty).

Nếu tính trên mọi đấu trường, Haaland hiện đã có 127 bàn thắng sau 149 lần ra sân cho Man City, và chỉ còn thiếu 5 bàn nữa là lọt vào top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của The Citizens, mặc dù anh mới chỉ đến đây cách đây 3 năm.

Bất chấp nỗ lực của Erling Haaland, Man City vẫn có màn trình diễn đầy bất ổn và để thua ngược Brighton với tỷ số 1-2. Kết quả này khiến đội chủ sân Etihad dậm chân ở nửa sau bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm sau 3 vòng đấu.