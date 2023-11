HLV Gong Oh Kyun: "CLB Công an Hà Nội thắng dễ dàng HA Gia Lai"

"Chiến thắng không vất vả. Các cầu thủ đã chăm chỉ tập luyện và thi đấu rất nỗ lực, nên không có gì là vất cả cả. Trong 90 phút, đội phần nào đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn. Hai bên cánh có vấn đề chấn thương nhưng cầu thủ thay thế làm tốt phần còn lại", HLV Gong Oh Kyun chia sẻ.

HLV Gong Oh Kyun hài lòng về chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước HA Gia Lai (Ảnh: Mạnh Quân).

Lý giải về việc sử dụng Hồ Tấn Tài ở vị trí tiền vệ trung tâm, HLV Gong Oh Kyun cho biết: "Thời ở đội tuyển Hàn Quốc tôi đã thấy Hồ Tấn Tài thi đấu nhiều. Ngoài vị trí đá cánh, cậu ấy có thể đá tiền vệ trung tâm, có thể tăng khả năng kiểm soát bóng ở giữa sân".

Đánh giá về sự khác biệt khi dẫn dắt U23 Việt Nam và Công an Hà Nội, HLV Gong Oh Kyun nói: "Không có khác biệt. HLV không thể suy nghĩ khác biệt giữa đội tuyển và CLB. Giờ tôi dẫn dắt Công an Hà Nội chứ không phải là U23 Việt Nam nữa.

Về việc duy trì chiến thuật như trận gặp HA Gia Lai thì tôi chưa thể nói. Chiến thuật thế nào còn thông qua tập luyện, có thể khác với những đối thủ khác nhau".

HLV Kiatisuk thừa nhận CLB Công an Hà Nội là đội bóng mạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, HLV Kiatisuk động viên các học trò sau trận thua: "Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã tới cổ vũ. CLB Công an Hà Nội thực sự mạnh, nhưng HA Gia Lai không e ngại. Chúng tôi ghi bàn trước. Các cầu thủ tự tin, khi bị gỡ vẫn tiếp tục chiến đấu. Mặc dù thua nhưng tôi rất tự hào về học trò của mình".