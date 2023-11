CLB Công an Hà Nội đánh bại HA Gia Lai trong ngày HLV Gong Oh Kyun ra mắt

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy tối 25/11 là tâm điểm của vòng loại Cúp Quốc gia 2023/24. Đây là trận tân HLV trưởng Gong Oh Kyun ra mắt đội bóng ngành Công an.

Chiến lược gia người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp nhà đương kim vô địch V-League xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt.

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên sân nhà, Công an Hà Nội là đội chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, nhưng sức ép chưa đủ lớn để có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Trong khi đó, HA Gia Lai đá phòng ngự phản công và bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 14, Đinh Thanh Bình thoát xuống đáy biên rồi căng ngang vừa tầm Châu Ngọc Quang ập vào dứt điểm cận thành khiến Filip Nguyễn không kịp phản xạ.

Tình huống ghi bàn mở tỷ số của Châu Ngọc Quang (Ảnh: Mạnh Quân).

HA Gia Lai là đội vượt lên dẫn trước (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau bàn thua, Hồ Tấn Tài có tình huống đánh đầu để Việt Anh đưa bóng vào lưới HA Gia Lai nhưng đã có lỗi việt vị của cựu trung vệ Hà Nội FC.

Phút 37, từ tình huống cố định của Công an Hà Nội, bóng được treo vào vòng cấm để Việt Anh đánh đầu đưa bóng đập đất. Jairo Filho nỗ lực phá bóng ra nhưng Ngọc Thắng lập tức đá bồi cận thành gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Ngọc Thắng ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Những phút cuối hiệp 1, Công an Hà Nội tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng không thể nâng tỷ số. Sang hiệp 2, HLV Gong Oh Kyun tung Văn Thanh và Jeferson vào thế chỗ Ngọc Thắng và Gia Hưng.

Công an Hà Nội gặp khá nhiều bế tắc trong khâu triển khai lối chơi tấn công. Tuy nhiên, phút 74, đội chủ nhà cũng có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

CLB Công An Hà Nội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ quả tạt bên cánh trái của cầu thủ chủ nhà, hậu vệ HA Gia Lai phá bóng lên không tốt đến vị trí của Geovane, cựu tiền đạo Viettel sút bóng trúng người thủ môn Văn Lợi bật ra. Cầu thủ vào sân thay người Jeferson lập tức đá bồi tung lưới đội khách.

HLV Gong Oh Kyun đã có trận ra mắt thành công cùng Công an Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 82, Jeferson đột phá rồi dứt điểm ở góc rất hẹp vượt qua Văn Lợi, may cho HA Gia Lai khi một cầu thủ đội khách kịp lao về cứu thua ngay trước vạch vôi.

HA Gia Lai của HLV Kiatisuk sớm chia tay Cúp Quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Công an Hà Nội. HLV Gong Oh Kyun có màn ra mắt thuận lợi còn đội bóng ngành Công an giành vé đi tiếp ở Casper Cúp Quốc gia 2023-24.

Đội hình xuất phát:

CLB Công an Hà Nội: Filip Nguyễn (1), Tấn Tài (4), Việt Anh (68), Tấn Sinh (3), Ngọc Thắng (18), Văn Phương (26), Bảo Trung (27), Gia Hưng (47), Xuân Nam (7), Junior Fialho (8), Geovane (94).

Hoàng Anh Gia Lai: Văn Lợi (1), Ngọc Quang (8), Jairo Filho (33), Văn Sơn (2), Tuấn Anh (11), Thanh Nhân (15), Minh Vương (10), Bảo Toàn (20), Quang Nho (86), Thanh Bình (9), Jhon Cley (35).