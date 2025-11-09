Chelsea thắng đậm Wolves, tạm vươn lên nhì bảng Ngoại hạng Anh

Chelsea tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi đánh bại Wolves với tỷ số 3-0 trên sân Stamford Bridge vào rạng sáng 9/11, qua đó giành chiến thắng thứ tư trong năm trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

HLV Enzo Maresca tiếp tục xoay vòng đội hình với ít nhất 7 sự thay đổi so với trận hòa Qarabag ở cúp châu Âu giữa tuần. Dù vậy, Chelsea vẫn nhập cuộc hứng khởi và sớm tạo ra sức ép đáng kể. Ngay phút thứ 3, Enzo Fernandez buộc thủ thành Sam Johnstone phải trổ tài cản phá cú đá phạt hiểm hóc, trước khi Alejandro Garnacho có pha dứt điểm bị chặn lại. Đội chủ nhà liên tiếp ép sân nhưng chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trong hiệp một.

Chelsea gặp khó trước Wolves trong hiệp một (Ảnh: Getty).

Trong phần còn lại của hiệp đấu, Wolves dưới sự dẫn dắt tạm thời của James Collins sau khi HLV Vitor Pereira bị sa thải đã cho thấy lối chơi kỷ luật và phòng ngự chắc chắn. Những nỗ lực của đội khách giúp họ đứng vững trước sức ép của The Blues và rời sân tạm nghỉ với thế trận cân bằng.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục duy trì cường độ tấn công cao và cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc. Phút 51, Garnacho tạt bóng chuẩn xác để Malo Gusto đánh đầu tung lưới Johnstone, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của hậu vệ người Pháp.

Bàn mở tỷ số giúp Chelsea chơi tự tin hơn, trong khi Wolves dâng cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã tận dụng rất tốt khoảng trống mà đối thủ để lại. Phút 68, cầu thủ trẻ Estevao vừa vào sân đã có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi chuyền ngược để Joao Pedro dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Không lâu sau, thế trận được định đoạt hoàn toàn. Garnacho tiếp tục tỏa sáng với pha bứt tốc bên cánh trái trước khi chuyền ngang cho Pedro Neto ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea.

Neto ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn cho Chelsea (Ảnh: Getty).

Với kết quả này, thầy trò HLV Maresca tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm và nối dài chuỗi phong độ ấn tượng tại Stamford Bridge, nơi họ chỉ thua một trong 12 lần tiếp Wolves gần nhất. Trong khi đó, đội khách vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở mùa giải mới và đối mặt với tương lai đầy khó khăn khi đang tìm kiếm HLV trưởng mới.