HLV Dyche phẫn nộ vì bàn thắng của Man Utd, yêu cầu thay đổi VAR

HLV Sean Dyche của Nottingham Forest tỏ rõ sự thất vọng với công tác trọng tài sau trận hòa 2-2 trước Man Utd, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số gây tranh cãi của đối thủ. Nhà cầm quân người Anh kêu gọi sự can thiệp của VAR trong những pha bóng tương tự nhằm tránh lặp lại sai sót.

Đây đã là tuần thứ hai liên tiếp Dyche chỉ trích quyết định của trọng tài. Trước đó, Nottingham Forest cũng phải nhận bàn thua từ một quả phạt góc sai trong thất bại 0-2 trước Bournemouth.

HLV Dyche tranh cãi với trọng tài thứ tư ở trận đấu giữa Nottingham và Man Utd (Ảnh: Getty).

“Hai tuần liên tiếp, điều này thật kỳ lạ”, Dyche phát biểu trong buổi họp báo. “Lần trước là một lỗi rõ ràng và tôi còn bị phạt vì lên tiếng. Hôm nay tôi không thể hiểu nổi. Trợ lý trọng tài đứng cách khung thành hơn 60m, bị chắn tầm nhìn mà vẫn đưa ra quyết định, trong khi tôi ở vị trí quan sát tốt hơn lại thấy điều khác”, thuyền trưởng người Anh nói thêm.

Tình huống Dyche nhắc tới diễn ra ở phút 34 khi trọng tài cho Man Utd được hưởng phạt góc dù video quay lại cho thấy dường như một phần trái bóng vẫn nằm trên vạch vôi (bóng vẫn trong cuộc). Từ quả phạt góc đó, Man Utd đã ghi bàn khi Casemiro thực hiện cú đánh đầu chính xác.

Theo quy định hiện hành, VAR không được phép can thiệp khi trọng tài xác định một tình huống dẫn đến phạt góc thay vì phát bóng lên, dù sau đó có bàn thắng được ghi. Chính điều này khiến Dyche thêm bức xúc.

Casemiro đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc gây tranh cãi (Ảnh: Getty).

“Điều khiến tôi khó chịu nhất là không ai xem lại những tình huống như vậy. Chỉ mất năm giây thôi để xác định sai sót, nhưng trong hai tuần liên tiếp chúng tôi đều bị thua từ những pha tương tự. Tất nhiên, có thể nói rằng chúng tôi cần phòng ngự tốt hơn, nhưng vấn đề là những quả phạt góc đó không nên tồn tại ngay từ đầu”, Dyche nói.

Dù phải nhận bàn thua gây tranh cãi từ cú đánh đầu của Casemiro, Nottinhamg Forest vẫn phản ứng mạnh mẽ. Morgan Gibbs-White và Savona liên tiếp ghi bàn đầu hiệp hai, giúp đội chủ nhà tiến gần đến chiến thắng đầu tiên dưới thời Dyche. Tuy nhiên, Amad Diallo tỏa sáng với cú vô lê chân trái đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, mang về một điểm quý giá cho Man Utd.