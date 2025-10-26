Phản ứng gây sốt của HLV Amorim sau khi Man Utd giành chiến thắng kịch tính

"Anh ấy cho thấy những ngày tốt đẹp đang đến với Man Utd. Anh ấy trông thật tuyệt với cách ăn mừng", một người hâm mộ bày tỏ trên mạng xã hội X khi chứng kiến cách HLV Ruben Amorim ăn mừng bên đường biên sau khi Man Utd đánh bại Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 Premier League diễn ra vào tối 25/10 (giờ Việt Nam).

HLV Amorim giơ nắm đấm ăn mừng sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng kịch tính của Man Utd trước Brighton (Ảnh: Getty).

Matheus Cunha ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 24 cho Man Utd, Casemiro nhân đôi cách biệt ở phút 34 và Bryan Mbuemo giúp "Quỷ đỏ" dẫn trước 3-0 ở phút 61.

Tuy nhiên Brighton đã khiến đội chủ sân Old Trafford toát mồ hôi khi có hai bàn thắng liên tiếp rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, nhờ pha lập công của Danny Welbeck ở phút 74 và Charalampos Kostoulas ở phút bù giờ 90+2.

Ở thời điểm quyết định, Bryan Mbuemo đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ 90+7 để giúp Man Utd giành chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số chung cuộc 4-2. Chiến thắng này giúp Man Utd có trận thắng thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV Amorim, đồng thời chen chân vào top 4 sau 9 vòng đấu.

"Thật mừng cho anh ấy, anh ấy đã nhận được khá nhiều lời chỉ trích. Hy vọng chúng tôi có thể duy trì đà này và giành thêm nhiều chiến thắng nữa trong tương lai", một CĐV bày tỏ khi chứng kiến Man Utd trên đà trở lại vị thế của mình.

Phát biểu sau chuỗi chiến thắng của mình, HLV Amorim vẫn giữ thái độ khiêm tốn và trả lời: "Tôi cảm thấy rất tốt, nhưng tôi không ngạc nhiên về màn trình diễn của các chàng trai.

Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt, sau đó Man Utd phải nhận một bàn thua và chịu bất lợi đôi chút, nhưng tinh thần tự tin vẫn ở đó và khi có sự tự tin, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng có lợi cho chúng tôi. Kết thúc trận đấu với tỷ số 4-2, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng, đó là một chiến thắng đẹp".

Matheus Cunha mở tỷ số cho Man Utd và ăn mừng một cách cuồng nhiệt (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về khoảng thời gian mà Man Utd cảm thấy "toát mồ hôi hột" với việc Brighton có 2 bàn thắng liên tiếp rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở nửa cuối hiệp 2, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận đó là thời điểm hết sức căng thẳng.

"Đúng, rất khó khăn, đặc biệt là vì bạn cảm thấy rằng vào thời điểm đó, chúng tôi đã gần có bàn thắng thứ tư mà không phải chịu một bàn thua nào. Man Utd chuyền hỏng sau tình huống cố định và sau đó là quả đá phạt, toàn đội đã hơi lo lắng, nhưng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã phản ứng tốt hơn một chút so với trước đây.

Man Utd đã duy trì được phong độ của mình, Brighton là một đội bóng rất mạnh với một HLV rất giỏi, nhưng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và đó là điều quan trọng nhất", HLV Amorim bày tỏ.

Đáng chú ý, nhà cầm quân 40 tuổi một lần nữa tái khẳng định niềm tin về triết lý chiến thuật của mình với Man Utd: "Tất nhiên là mọi người trên thế giới, ở bất kỳ công việc nào, đặc biệt là người quản lý, đều luôn có những nghi ngờ.

Trong những thời khắc khó khăn, thậm chí cả những thời khắc tốt đẹp, bạn luôn có những nghi ngờ, bạn phải nghi ngờ mọi thứ, nhưng tôi biết mình phải làm gì mọi lúc, vì tôi có ý tưởng rõ ràng về cách tôi muốn đội bóng này chơi.

Tôi nghĩ rằng trong những khoảnh khắc tồi tệ, điều duy nhất có thể giúp bạn là có một ý tưởng rõ ràng về cách chơi, và điều đó không bao giờ thiếu trong đầu tôi, tôi luôn tin vào trực giác của mình", HLV Amorim chốt lại.