CĐV Man Utd chờ ngày được cắt tóc sau 4 trận thắng của đội nhà

"Carrick đang cầm lái, kiểu tóc này sắp hỏng rồi, trận tiếp theo là West Ham. 4 trên 5 trận đã xong - đây là lần đầu tiên tôi thắng cả 4 trận liên tiếp kể từ khi bắt đầu thử thách này", CĐV Frank Ilett bày tỏ trên mạng xã hội sau khi chứng kiến Man Utd đánh bại Tottenham với tỷ số 2-0 ở vòng 25 Premier League tối 7/2, đồng nghĩa đoàn quân của HLV Michael Carrick lần đầu tiên sau hai năm giành được chiến thắng thứ tư liên tiếp.

Chuỗi 4 trận thắng này không chỉ giúp Man Utd củng cố vị trí top 4 và sáng giá giành suất dự Champions League mùa tới mà còn có ý nghĩa đặc biệt với Frank Ilett - người đã tuyên bố sẽ không cắt tóc cho tới khi "Quỷ đỏ" có 5 trận thắng liên tiếp.

Frank Ilett bắt đầu thử thách không cắt tóc cho đến khi Man Utd thắng 5 trận liên tiếp vào ngày 5/10 năm 2024 (Ảnh: Instagram).

Đây là Frank Ilett vào ngày thứ 452 của lời cam kết, hiện tại đã bước sang ngày thứ 490 (Ảnh: Instagram).

Frank Ilett bắt đầu thử thách của mình vào ngày 5/10/2024, khi HLV Erik Ten Hag vẫn còn nắm quyền. Người hâm mộ cuồng nhiệt này, sinh ra ở Oxford nhưng hiện sống ở Tây Ban Nha, đã chứng kiến ​​chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải chỉ vài ngày sau đó.

Sau đó, anh tiếp tục ngồi nhìn với mái tóc ngày càng dài ra khi HLV Ruben Amorim không thể giành chiến thắng 5 trận liên tiếp trong suốt thời gian ngồi "ghế nóng" của mình.

Thành tích tốt nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là 3 trận thắng liên tiếp và điều đó chỉ xảy ra một lần.

Chính vì vậy, Frank Ilett đang "nín thở" chờ HLV Michael Carrick sẽ giải phóng cho mái tóc rậm rạp của mình khi Man Utd đã có 4 trận thắng liên tiếp.

Frank Ilett kỳ vọng Man Utd sẽ đánh bại West Ham ở vòng 26 Premier League (Ảnh: Instagram).

"Lần này thì điều đó sắp thành hiện thực! Cảm ơn Carrick rất nhiều, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Sẽ có buổi xem trực tiếp trận đấu thứ 5 gặp West Ham. Một số kế hoạch thú vị sắp tới, chi tiết sẽ được tôi công bố sau", Frank Ilett bày tỏ trên mạng xã hội.

Cũng theo CĐV người Anh, nếu Man Utd giúp anh thoả nguyện, anh sẽ hiến tặng tóc của mình cho Little Princess Trust, một tổ chức từ thiện của Anh chuyên cung cấp tóc giả cho trẻ em bị rụng tóc do bệnh tật.