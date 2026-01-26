Phản ứng của HLV Michael Carrick khi Man Utd thắng kịch tính Arsenal

Man Utd ngược dòng quật ngã Arsenal 3-2 tại Emirates

"Chúng tôi đã gặp khó khăn, nhưng đã trở lại mạnh mẽ, rồi lại gặp khó khăn ở cuối trận, nhưng vẫn mạnh mẽ trở lại", HLV Michael Carrick bày tỏ trong trận đấu có 5 bàn thắng đẹp mắt ngay trên sân nhà Emirates của Arsenal, khi Man Utd ngược dòng đánh bại đội chủ nhà để chen chân vào top 4 Premier League sau vòng 23.

Arsenal khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số trước nhờ bàn phản lưới nhà của Lisandro Martinez ở phút 29, nhưng Bryan Mbeumo đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau sai lầm trong đường chuyền về của Martin Zubimendi ở phút 37.

Tiền đạo Mbeumo gỡ hoà cho Man Utd để mở ra màn lội ngược dòng trước Arsenal (Ảnh: Getty).

Khi bóng mới lăn được 5 phút trong hiệp 2, Patrick Dorgu đã tung cú sút sấm sét đưa bóng cuộn xoáy vào góc cao khiến thủ thành David Raya bất lực cản phá và giúp Man Utd vượt lên dẫn trước 2-1. Phút 84, từ tình huống đá phạt góc, Mikel Merino nhanh chân ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho đội chủ nhà Arsenal.

Dù vậy, chỉ 3 phút sau, tiền đạo vào thay người Matheus Cunha đã lập siêu phẩm từ khoảng cách hơn 23m với cú cứa lòng bằng chân phải đánh bại thủ thành Raya, qua đó giúp Man Utd ấn định chiến thắng 3-2 ngay trên sân nhà của đội bóng đang dẫn đầu Premier League.

Phát biểu sau chiến thắng, HLV Michael Carrick đã ca ngợi các học trò đã chiến đấu mạnh mẽ để giành trọn 3 điểm cho đội nhà.

"Có rất nhiều yếu tố tích cực trong trận đấu. Chúng tôi vẫn còn sung sức dù mới chỉ 10 ngày, hai trận đấu, mọi thứ sẽ không bao giờ hoàn hảo ở giai đoạn này, đặc biệt là khi đối đầu với một đội bóng như Arsenal, nhưng có rất nhiều điểm tích cực và Man Utd sẽ tiếp tục phát huy trong những ngày và tuần tới.

Các chàng trai đã thể hiện rất tuyệt vời, họ luôn sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ, muốn làm điều đó và đầu tư hết mình. Bạn có thể thấy điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với họ vào cuối trận.

Tôi thực sự tự hào về họ ngày hôm nay, điều này là hiển nhiên nhưng đây là một sân đấu khó khăn. Đặc biệt là với diễn biến trận đấu, chúng tôi đã kiên trì và có một cảm giác tuyệt vời khi kết thúc trận đấu", HLV Michael Carrick bày tỏ.

Matheus Cunha ăn mừng bàn thắng kết liễu Arsenal ở phút 87 (Ảnh: Getty).

Chiến lược gia người Anh cũng tiết lộ cách ông thay đổi sức sống cho Man Utd sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải vì lối chơi nhạt nhòa của "Quỷ đỏ" trước đó.

"Tôi nghĩ điều đó đến từ những thông điệp chúng tôi truyền tải và cách chúng tôi hành xử. Tôi tin tưởng vào họ và tôi cố gắng thể hiện điều đó. Không chỉ là lời nói, việc tôi nói với các cầu thủ điều gì đó, hay bảo họ nói về trận đấu thì dễ, mà quan trọng là phải có cảm xúc để thực sự truyền tải điều đó.

Bạn phải cảm nhận được sự tự tin và niềm tin đó, và họ chắc chắn có được điều đó, chúng ta cần phải giữ vững điều này", nhà cầm quân sinh năm 1981 tuyên bố.

Trả lời truyền thông về việc có kỳ vọng sẽ dẫn dắt Man Utd lâu dài sau thời gian tạm quyền hay không, HLV Carrick khiêm tốn bày tỏ: "Không có gì thay đổi cả. Tôi mới ở đây chưa đầy hai tuần và tôi rất muốn làm tốt, giúp đội bóng tiến bộ và kết thúc mùa giải với thứ hạng cao nhất có thể.

Có được những ngày như thế này và tuần trước là điều khiến bạn khao khát và chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng dựa trên điều này trong những tuần tới".

HLV Michael Carrick giúp Man Utd thắng liên tiếp 2 trận trước các kình địch Man City và Arsenal (Ảnh: Getty).

Trung vệ Harry Maguire cũng chia sẻ niềm vui sau chiến thắng trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Arsenal.

"Chiến thắng này thực sự rất quan trọng. Man Utd biết rằng trận đấu đầu tiên, trận derby tại Old Trafford, bạn luôn phải nỗ lực hết mình và bạn biết rằng những kết quả bất ngờ có thể xảy ra, vì vậy chúng tôi phải chứng minh được điều đó hôm nay.

Chúng tôi đã nói về điều đó trước trận đấu, về việc phải đến làm khách trên sân của đội đầu bảng, những người đã thi đấu xuất sắc trong năm nay, họ đặt ra rất nhiều thách thức cho chúng tôi, việc đến đây và bị dẫn trước ở những phút cuối cùng rồi giành được bàn thắng quyết định, đó là một màn trình diễn tuyệt vời.

Michael Carrick đã đến và thể hiện rất xuất sắc, mang đến một nguồn năng lượng mới, cả đội thực sự đã đoàn kết hơn. Hai trận đấu khó khăn, có lẽ mọi người đều nghĩ chúng tôi sẽ không giành được nhiều điểm nhưng việc thắng cả hai trận là điều tuyệt vời", trung vệ người Anh khẳng định.