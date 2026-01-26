HLV Arteta thừa nhận “tâm phục khẩu phục” khi thất bại trước Man Utd

Trong trận cầu đinh vòng 23 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Man Utd ngay trên sân nhà Emirates. Với trận thua này, “Pháo thủ” vẫn đứng đầu bảng xếp hạng nhưng họ chỉ còn hơn hai đội bám đuổi là Man City và Aston Villa 4 điểm.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Arsenal khi thua Man Utd (Ảnh: Getty).

Arsenal là đội mở tỷ số trong hiệp một nhờ pha phản lưới nhà của Lisandro Martinez ở phút 29. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, sai lầm của Martin Zubimendi đã tạo điều kiện để Bryan Mbeumo gỡ hòa cho đội khách. Sang hiệp hai, Patrick Dorgu ghi bàn thắng đẹp mắt ở phút 50 giúp MU vươn lên dẫn trước. Dù Mikel Merino kịp thời gỡ hòa 2-2 ở phút 84, Arsenal vẫn không thể tránh khỏi thất bại khi Cunha tỏa sáng muộn, đẩy “Pháo thủ” vào chuỗi ba trận liên tiếp không thắng tại giải Ngoại hạng Anh.

Sau trận đấu, cựu đội trưởng Arsenal Patrick Vieira nhận định trên Sky Sports rằng “vẫn còn những dấu hỏi về bản lĩnh tâm lý của đội bóng” trong hành trình chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004.

Đáp lại, HLV Mikel Arteta tỏ ra bình thản: “Điều đó hoàn toàn ổn. Chúng tôi chấp nhận mọi ý kiến, dù đến từ đâu và họ có lý do để nói như vậy. Cuối cùng, chúng tôi phải thể hiện sức mạnh tinh thần của mình ngay trên sân đấu”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận “tâm phục khẩu phục” trong trận thua trước Man Utd vì Arsenal mắc nhiều sai lầm: “Giữa tuần qua, chúng tôi đã chơi tuyệt vời ở Milan (trước Inter Milan), còn hôm nay thì không.

Tôi không chắc đó có phải vấn đề tâm lý hay do mật độ thi đấu, nhưng rõ ràng Arsenal đã chơi không tốt, đặc biệt là về mặt kỹ thuật trong một số thời điểm. Trước một đối thủ như Man Utd, chỉ cần mắc sai lầm là bạn sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đó chính là khác biệt”.

HLV Arteta thừa nhận Arsenal mắc nhiều sai lầm (Ảnh: Getty).

HLV Arteta thừa nhận đội bóng đã cố gắng tối đa, nhưng thiếu hiệu quả và phải trả giá vì những sai lầm cá nhân trước một đối thủ được tổ chức tốt.

“Đây là lần đầu tiên mùa này chúng tôi chịu thất bại trên sân nhà. Đó là một phần của hành trình hướng tới chiến thắng. Không ai có thể vô địch mà không thua trận. Điều quan trọng là cách chúng tôi phản ứng và tôi tin chắc rằng các cầu thủ sẽ phản ứng ngay lập tức”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.

Dù bị một bộ phận CĐV la ó khi rời sân, HLV Arteta khẳng định điều đó không làm ông bận tâm, trong bối cảnh họ vẫn đang dẫn đầu cả giải Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Ông thầy sinh năm 1982 nói thêm: “Điều đó không quan trọng. Chúng tôi phải làm tốt hơn, có thể chừng đó là chưa đủ. Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa, không còn cách nào khác. Khi đã làm hết sức, bạn có thể thanh thản”.

Ở trận đấu tiếp theo, Arsenal sẽ tiếp đón Kairat Almaty vào giữa tuần tới trong trận đấu cuối cùng của vòng đấu phân hạng ở Champions League. Đội bóng của Arteta đã sớm giành vé vào vòng 1/8 sau 7 trận toàn thắng. Họ đang có cơ hội lớn khép lại giai đoạn này với thành tích toàn thắng.