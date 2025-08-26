Bạn gái của thần đồng bóng đá Yamal: Rapper nóng bỏng, hơn bạn trai 7 tuổi

Ngôi sao bóng đá sinh năm 2007 vừa đăng trên Instagram bức ảnh anh chụp cùng nữ ca sĩ Nicki Nicole. Bức ảnh chụp 2 người ngồi sát bên nhau trong khung cảnh lãng mạn với hoa hồng, bóng bay hình trái tim và một chiếc bánh kem trắng, kèm chú thích đơn giản là trái tim đỏ.

Bức ảnh được xem như lời xác nhận mối quan hệ tình cảm của cặp đôi sau một thời gian vướng những lời đồn.

Nicki Nicole và Lamine Yamal hẹn hò suốt thời gian vừa qua (Ảnh: DM).

Nicki Nicole xuất hiện tại nhiều sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của Lamine Yamal (Ảnh: Getty Images).

Trước đó, giọng ca người Argentina gây chú ý khi đến dự tiệc sinh nhật của Yamal, bị bắt gặp cùng anh đi du lịch ở Monaco. Nicole sau đó có mặt để cổ vũ cho Yamal trong trận giao hữu tranh cúp Joan Gamper, ngồi chung với gia đình Yamal và mặc một chiếc áo in tên anh.

Nicole vừa đón sinh nhật lần thứ 25 tuổi và hoạt động nghệ thuật từ năm 2019. Người đẹp sinh ra tại Rosario (Argentina) liên tiếp gặt hái thành công cùng loạt ca khúc đình đám như: Colocao, Entre nosotros hay màn kết hợp với nhà sản xuất Bizarrap trong BZRP Music Sessions #13.

Nicki Nicole rất nổi tiếng trong cộng đồng Latin và sở hữu 22 triệu người đăng ký theo dõi trên trang cá nhân Instagram (Ảnh: News).

Nữ ca sĩ từng được đề cử Latin Grammy và góp mặt trong nhiều lễ hội âm nhạc lớn. Tháng 4/2022, Nicki Nicole đã ra mắt ở Mỹ với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella trên sân khấu Sonora.

Năm 2021, Nicki Nicole xuất hiện trên chương trình nổi tiếng The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, đưa tên tuổi vươn ra thị trường quốc tế.

Người đẹp 25 tuổi từng hẹn hò rapper Trueno - một gương mặt đình đám khác của Argentina. Cả hai công khai yêu nhau năm 2020 nhưng chia tay sau khoảng 2 năm. Một nguồn tin cho hay, Nicki Nicole quyết định chia tay khi phát hiện Pluma lừa dối.

Nicki Nicole có vẻ đẹp gợi cảm và nóng bỏng (Ảnh: Instagram).

Trên mạng xã hội Instagram, Nicki Nicole có gần 22 triệu người đăng ký theo dõi trên mạng. Cô được nhận xét sở hữu ngoại hình thu hút, khuôn mặt sắc sảo và phong cách thời trang cá tính.

Chuyện tình với Yamal khiến cái tên Nicki Nicole được quan tâm. Khoảng cách 7 tuổi giữa hai người trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Thời gian qua, tiền đạo trẻ liên tục dính những tin đồn tình cảm khi anh đang trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp.

Nicki Nicole từng hẹn hò trong quá khứ nhưng đã chia tay khi bắt đầu mối quan hệ với Yamal (Ảnh: HB).

Đời sống cá nhân của Yamal nhận được quan tâm từ khi anh vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu thế giới một năm qua.

Tiền vệ Tây Ban Nha từng công khai bạn gái Alex Padilla trong lễ mừng chức vô địch Euro 2024 trên sân Olympia hôm 14/7 vừa rồi. Hai người được cho chia tay không lâu sau đó.

Khi được hỏi về những tin đồn tình cảm của cầu thủ 18 tuổi, gia đình anh khéo léo từ chối và giải thích, họ muốn Yamal tập trung cho sự nghiệp.