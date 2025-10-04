Mount, Sesko tỏa sáng giúp Man Utd đè bẹp Sunderland

Man Utd đã giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, thành tích mà họ chưa từng đạt được trong hơn hai năm qua, sau khi đánh bại Sunderland 2-0 tại Old Trafford nhờ màn trình diễn xuất sắc trong hiệp một.

Trận đấu chứng kiến thủ môn tân binh Senne Lammens có màn ra mắt cho Man Utd, nhưng tâm điểm của hiệp một lại thuộc về thủ môn đối phương, Robin Roefs. Dù đã có 6 pha cứu thua và giữ sạch lưới trong hai trận sân khách gần nhất, Roefs không thể cản phá cú sút hiểm hóc của Mason Mount ở phút thứ 8.

Cầu thủ người Anh khéo léo đưa bóng vào góc thấp khung thành từ trong vòng cấm sau đường chuyền của Bryan Mbeumo, đưa "Quỷ Đỏ" vượt lên dẫn trước tại Old Trafford. Bàn thắng này đã thổi bùng sức sống cho Man Utd, và chỉ nhờ những pha cứu thua xuất thần của Roefs, Sunderland mới không bị thủng lưới thêm.

Đoàn quân của Ruben Amorim đặc biệt nguy hiểm bên cánh phải, nơi Amad Diallo và Mbeumo liên tục khiến Roefs phải trổ tài. Thủ môn của Sunderland sau đó còn có một pha cứu thua xuất thần đẩy cú sút của Bruno Fernandes chạm xà ngang, trước khi cú đánh đầu bồi của Amad đi chệch khung thành.

Dường như bàn thắng thứ hai chỉ còn là vấn đề thời gian, và Benjamin Sesko đã là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 30, với cú vô lê cận thành sau khi Sunderland không thể hóa giải quả ném biên dài của Diogo Dalot, đánh dấu bàn thắng thứ hai của anh trong hai trận đấu.

Trước tình hình khó khăn, Regis Le Bris đã rút Simon Adingra ra sân trước giờ nghỉ, đưa trung vệ Dan Ballard vào sân nhằm củng cố hàng phòng ngự. Từ đó, Sunderland dần ổn định lại thế trận. Cú sút xa uy lực của Granit Xhaka buộc Lammens phải thực hiện pha cứu thua đầu tiên trong màu áo Man Utd, trước khi quả phạt góc của anh tạo điều kiện cho Ballard đánh đầu cận thành, nhưng hậu vệ này chỉ có thể đưa bóng ra ngoài khung thành.

Tuy nhiên, đội khách đã không thể duy trì được đà hưng phấn đó trong hiệp hai, khi trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt với việc không bên nào có cú sút trúng đích trong 40 phút đầu tiên của hiệp hai. Eliezer Mayenda có một cú sút xoáy ở cuối trận cho Sunderland trước khi Lammens cản phá cú sút của Chemsdine Talbi, nhưng việc thiếu đi sức mạnh tấn công đã khiến họ không thể lội ngược dòng.

Với chiến thắng này, Amorim trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Man Utd kể từ Sir Alex Ferguson giành chiến thắng ở trận đấu thứ 50 trên cương vị huấn luyện viên, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại của họ trước các đội bóng mới lên hạng tại Ngoại hạng Anh lên con số 25. Sunderland vẫn hơn "Quỷ Đỏ" một điểm sau trận thua thứ hai tại giải đấu, trong khi kết quả này càng củng cố thêm phong độ tệ hại của họ tại Ngoại hạng Anh trước các đội bóng thành Manchester khi chỉ thắng một trong 30 lần gần nhất chạm trán Man Utd hoặc Man City.

