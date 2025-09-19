CĐV Man Utd muốn HLV vô cùng bất ngờ thay thế Ruben Amorim

HLV Amorim đang chịu sức ép khủng khiếp sau khi Man Utd chịu thất bại 0-3 trước Man City ở giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần trước. Kết quả ấy khiến Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Viễn cảnh u ám giống như mùa giải trước đang hiển hiện trước mắt Quỷ đỏ.

CĐV Man Utd muốn HLV Solskjaer trở lại dẫn dắt CLB (Getty).

Điều đáng nói, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man Utd đã chi tới hơn 200 triệu bảng để mang về hàng loạt cái tên chất lượng (chủ yếu ở hàng công) như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Bejamin Sesko nhưng không phát huy được hiệu quả.

Làn sóng kêu gọi sa thải HLV Amorim ngày càng tăng cao khi Man Utd khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên ở giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 1992. Trước tình hình đó, nhiều người hâm mộ Man Utd đã lên tiếng yêu cầu ban lãnh đạo bổ nhiệm HLV Solskjaer thay thế HLV Amorim. Họ cho rằng việc CLB sa thải chiến lược gia người Na Uy vào năm 2021 là sai lầm lớn.

Một tài khoản chia sẻ trên Twitter: “Trong quá khứ, Man Utd đã sai lầm khi loại HLV Solskjaer. Chúng ta cần phải sửa sai ngay lập tức, khi mời ông ấy quay trở lại”.

Người khác tiếp lời: “Nhiều người nhắc đến chuỗi kết quả tồi tệ khiến HLV Solskjaer mất việc. Điều đó là đúng. Nhưng để công bằng, chúng ta cũng phải nói về chuỗi 10 chiến thắng trong 11 trận đầu và kỷ lục 29 trận bất bại trên sân khách. Solsa đã tạo ra nhiều khoảnh khắc rực rỡ ở Old Trafford”.

Người thứ ba nói: “Trong 168 trận Ole dẫn dắt Man Utd, người ta chỉ tìm được 6 kết quả tệ hại. Từ đó, chúng ta cho rằng ông ấy đã có nhiệm kỳ tệ hại. Tuy nhiên, thực tế, ông ấy làm tốt hơn nhiều các HLV gần đây của Man Utd”.

Người khác nói thêm: “Tôi cho rằng HLV tiến tới gần bản sắc của Sir Alex Ferguson nhất là Solskjaer. Nói ra điều này nhiều người không đồng tình nhưng đó là sự thật”.

HLV Solskjaer từng cùng Man Utd vào chung kết Europa League ở mùa giải 2020/21 nhưng thất bại trước Villarreal (Ảnh: Getty).

Tài khoản khác viết: “Nếu INEOS nắm quyền khi Ole còn tại vị, Man Utd đã có vị thế tốt hơn. Có thể đội bóng chưa vô địch nhưng cũng đi đúng nhịp điệu. Họ mang tới niềm tin nhất định cho CLB. Trong khi đó, hai HLV Ten Hag và Amorim chỉ mang tới nỗi thất vọng”.

Cựu danh thủ của Tottenham Jamie O’Hara cũng có cùng quan điểm: “Đây là Man Utd tệ nhất mà tôi từng thấy. Tôi không thể tin nổi HLV Amorim vẫn còn tại vị. Họ cần phải thừa nhận sai lầm và đưa HLV Solskjaer trở lại. Nếu không, đội bóng sẽ ngày càng tụt dốc hơn nữa. Họ sẽ thua cả Rotherham (đội bóng thi đấu ở hạng 3 Anh) mất”.

Cách đây không lâu, HLV Solskjaer vừa bị CLB Besiktas sa thải vì thành tích tệ hại (không giành vé tham dự cúp Europa Conference League). Trong quá khứ, Solsa từng dẫn dắt Man Utd trong 168 trận với thành tích thắng 91, hòa 37 và thua 40.

Solskjaer không thể giúp Man Utd giành được danh hiệu nào trên cương vị HLV trưởng. Thành tích tốt nhất của HLV sinh năm 1973 là giành ngôi á quân ở giải Ngoại hạng Anh và Europa League cùng ở mùa giải 2020/21.