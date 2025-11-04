HLV 44 tuổi qua đời ngay trên sân, cầu thủ ôm mặt khóc rưng rức

Theo truyền thông địa phương, bi kịch xảy ra ở phút 22 trận đấu giữa Radnicki 1923 và Mladost Lucani. Khi trận đấu đang diễn ra, HLV Zizovic bất ngờ gục xuống bên đường biên. Các nhân viên y tế lập tức lao vào sơ cứu và đưa ông đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành, HLV người Bosnia trút hơi thở cuối cùng không lâu sau đó.

HLV Zizovic qua đời ở tuổi 44 (Ảnh: Getty).

Thông tin được báo về sân trong lúc trận đấu đã được tiếp tục, khiến các cầu thủ Radnicki sụp đổ hoàn toàn. Nhiều người bật khóc trên sân, ôm lấy nhau trong đau đớn. Trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu ngay sau khi biết tin dữ.

Đáng chú ý, HLV Zizovic mới chỉ dẫn dắt Radnicki được ba trận kể từ khi được bổ nhiệm hôm 23/10. Ông từng là tuyển thủ Bosnia & Herzegovina, giải nghệ năm 2016 sau khi gắn bó trọn sự nghiệp cầu thủ tại Bosnia và Albania.

CLB Radnicki 1923 phát đi thông cáo đầy xúc động: “Chúng tôi không thể tin nổi sự ra đi của HLV Zizovic. Một người đàn ông đã để lại dấu ấn sâu đậm ở bất cứ nơi nào làm việc, bằng kiến thức, sự điềm tĩnh và nhân cách cao quý. Dù chỉ gắn bó với Radnicki trong thời gian ngắn, ông vẫn giành được sự tôn trọng tuyệt đối từ cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ. Sự tận tâm, đam mê và lòng nhân ái của ông sẽ mãi được khắc ghi”.

Liên đoàn bóng đá Serbia (FSS) cũng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc: “Sự ra đi đột ngột của HLV Mladen Zizovic là tổn thất lớn cho toàn bộ cộng đồng bóng đá Serbia. FSS xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, CLB Radnicki 1923 và những ai từng biết đến ông. Tình yêu của ông dành cho bóng đá và di sản ông để lại sẽ sống mãi”.

Các CLB lớn của Serbia như Partizan Belgrade cũng gửi lời chia buồn: “Chúng tôi đau buồn khi nhận tin HLV Mladen Zizovic qua đời. Xin chia buồn chân thành tới gia đình, bạn bè và CLB Radnicki.

Các cầu thủ gục xuống sân, ôm mặt khóc sau khi hay tin HLV Zizovic qua đời (Ảnh chụp màn hình).

Trước khi bén duyên nghiệp cầm quân, Zizovic từng là cầu thủ nổi tiếng tại Bosnia. Ông từng khoác áo các CLB Zrinjski Mostar, Radnik Bijeljina và Borac Banja Luka, đồng thời có hai lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ông từng giành chức vô địch Bosnia Premier League mùa 2008/09, cùng hai danh hiệu Cúp Quốc gia Serbia và một cúp Quốc gia Albania.

Sau khi giải nghệ, Zizovic chuyển sang huấn luyện và nhanh chóng gây tiếng vang khi giúp CLB Borac Banja Luka tiến sâu nhất lịch sử ở đấu trường châu Âu, lọt tới vòng 1/8 Europa Conference League. Mùa trước, đội bóng của ông chỉ kém chức vô địch quốc nội đúng một điểm.

Các cầu thủ CLB Borac, nơi Zizovic từng dẫn dắt, gửi lời tiễn biệt xúc động: “Thầy ơi, chúng con vẫn không tin được rằng thầy đã ra đi. Thầy luôn mang lại tiếng cười, sự chân thành và tình yêu bóng đá vô bờ bến. Thầy đã sống và cống hiến hết mình cho Borac, cho Banja Luka và cho bóng đá. Cuộc đời thật nghiệt ngã khi mang đi những người tốt nhất. Thầy sẽ mãi sống trong ký ức của chúng con”.

Liên đoàn bóng đá Bosnia & Herzegovina gọi đây là “một mất mát lớn của bóng đá quốc gia”, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình và những người từng làm việc cùng Zizovic.

“Cộng đồng bóng đá Bosnia & Herzegovina vừa mất đi một người thầy tận tụy và một con người mẫu mực”, thông báo của liên đoàn viết. “Ông không chỉ là cầu thủ xuất sắc mà còn là huấn luyện viên truyền cảm hứng cho cả thế hệ”.

Zizovic ra đi để lại vợ và ba người con. Giải vô địch Serbia xác nhận trận đấu giữa Radnicki 1923 và Mladost Lucani sẽ được tổ chức lại vào thời điểm khác, trong khi toàn bộ giải đấu sẽ dành một phút mặc niệm ở các trận cuối tuần này.