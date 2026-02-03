Hé lộ mức phí khổng lồ để đưa C.Ronaldo rời Al Nassr

C.Ronaldo đang đứng trước khả năng chia tay Al Nassr ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là không còn cảm thấy hài lòng với CLB Saudi Arabia.

Mức phí giải phóng hợp đồng của C.Ronaldo ở Al Nassr lên tới 50 triệu euro (Ảnh: Getty).

Nhiều đội bóng đã sẵn sàng nhập cuộc nếu CR7 quyết định ra đi nhưng họ sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Theo báo giới Saudi Arabia, mức phí giải phóng hợp đồng của C.Ronaldo lên tới 50 triệu euro. Đó được xem là mức phí khá lớn với cầu thủ bước sang tuổi 41.

Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, C.Ronaldo ngày càng tỏ ra “không vui” với tình hình hiện tại ở Al-Nassr. Dù đã cao tuổi nhưng cựu ngôi sao Real Madrid và Man Utd chưa có ý định giải nghệ. Anh vẫn để ngỏ nhiều lựa chọn cho chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp, trong đó có khả năng sang Mỹ thi đấu tại MLS hoặc trở lại châu Âu.

Nếu sang Mỹ, C.Ronaldo có thể tái ngộ với đại kình địch Lionel Messi, người đang khoác áo Inter Miami. Trong khi đó, phương án trở lại châu Âu cũng được nhắc tới, dù hiện chưa rõ bến đỗ cụ thể nào có thể trở thành điểm đến tiếp theo của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Nguyên nhân chính khiến C.Ronaldo không hài lòng được cho là liên quan tới cách điều hành của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), đơn vị sở hữu bốn CLB lớn gồm Al Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad và Al-Ahli.

C.Ronaldo tin rằng PIF đang ưu ái Al-Hilal trong cuộc đua vô địch giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Đáng chú ý, vào hôm qua (2/2), CLB Al-Hilal vừa vung tiền chiêu mộ tiền đạo Karim Benzema từ Al-Ittihad.

Kể từ khi gia nhập Al-Nassr, C.Ronaldo vẫn chưa thể cùng đội bóng này đăng quang tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Do đó, tiền đạo này có khát khao rất lớn giành danh hiệu ở giải đấu này.

Trong bối cảnh C.Ronaldo từ chối ra sân, Al Nassr đã giành chiến thắng 1-0 trước Al-Riyadh vào tối qua (2/2). Điều đó dấy lên nghi ngờ về khả năng CLB này sẵn sàng chia tay siêu sao số 7.

C.Ronaldo nổi loạn ở CLB Al Nassr (Ảnh: Getty).

Trước đó, vào tháng 10/2025, CR7 từng khẳng định cam kết gắn bó với bóng đá Saudi Arabia. Anh chia sẻ: “Với tôi, đó là một vinh dự khi giải đấu ngày càng phát triển và có nhiều ngôi sao lớn đến đây, giúp giải đấu trở nên cạnh tranh hơn.

Tôi tự hào khi là một trong những ngôi sao đầu tiên đến đây nhưng điều tôi mong đợi là trong 5 đến 10 năm tới, giải đấu sẽ tiếp tục tiến bộ, không chỉ ở đội một mà còn ở các học viện đào tạo trẻ.

Không chỉ vì tương lai của các cầu thủ Saudi Arabia hay của giải đấu, mà còn vì sự phát triển của cả đất nước, để có thể cạnh tranh với những giải đấu hàng đầu khác. Đó là giấc mơ của tôi, và tôi sẽ cố gắng giúp bóng đá Saudi Arabia đạt tới đẳng cấp đó”.