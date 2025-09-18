Harry Kane vượt mặt David Beckham, ghi dấu lịch sử Champions League

Ở trận ra quân Champions League của Bayern Munich trên sân nhà Allianz Arena diễn ra rạng sáng 18/9 (giờ Việt Nam), Harry Kane đã lập cú đúp giúp "Hùm xám" đánh bại Chelsea với tỷ số chung cuộc 3-1.

Sau pha phản lưới nhà của Trevoh Chalobah ở phút 20, Harry Kane giúp Bayern Munich nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền ở phút 27. Chỉ 2 phút sau, Cole Palmer mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau một pha phối hợp đẹp mắt cùng đồng đội.

Harry Kane vượt qua David Beckham để trở thành cầu thủ người Anh có nhiều đóng góp nhất trong lịch sử Champions League (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên Harry Kane đã ấn định chiến thắng cho đội nhà ở phút 63 sau sai lầm từ một sai lầm của The Blues. Đáng chú ý, cú đúp bàn thắng này giúp tiền đạo sinh năm 1993 vượt qua huyền thoại David Beckhamm, trở thành chân sút người Anh ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất ở đấu trường Champions League (42 bàn thắng và 11 pha kiến tạo thành bàn).

Ngoài ra, Harry Kane đã trở thành cầu thủ thứ 3 ghi được 20 bàn thắng trở lên tại Champions League cho hai câu lạc bộ khác nhau. Tiền đạo người Anh cùng ghi được 21 bàn cho Bayern Munich và Tottenham, trong khi Neymar có tổng cộng 22 bàn cho Paris Saint-Germain và 21 bàn cho Barcelona.

Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo mới là người đứng đầu danh sách với 105 bàn thắng cho Real Madrid và 21 bàn cho Man Utd.

Không chỉ gây ấn tượng ở Champions League, Harry Kane còn đang duy trì phong độ ghi bàn xuất sắc tại mọi đấu trường. Sau 5 trận đầu mùa, anh đã cán mốc hơn 10 bàn thắng, trong đó có 5 bàn tại Bundesliga, 2 bàn ở Cúp Quốc gia, 1 bàn tại Siêu cúp Đức và 2 bàn ở Champions League.

Phát biểu với TNT Sports sau trận đấu, Harry Kane chia sẻ: "Tôi nghĩ từ đầu đến cuối, hôm nay chúng tôi đã chơi ở trình độ thực sự cao. Khi có bóng, di chuyển rất nhanh, khi không có bóng, cường độ cao, gây sức ép tốt, bạn đã thấy điều đó ở bàn thắng thứ ba.

Đây là một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng thực sự mạnh, tôi đã nói như vậy trước trận đấu. Họ có một số cầu thủ tuyệt vời, lối chơi của họ đôi khi có thể khó khăn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và đây là khởi đầu tuyệt vời cho mùa giải".