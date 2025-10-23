Harry Kane ghi bàn, Bayern Munich tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng

Tại châu Âu, Bayern Munich là CLB duy nhất còn duy trì chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Đoàn quân HLV Vincent Kompany hiện tại đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga và đứng thứ 2 tại Champions League (kém PSG về số bàn thắng).

Harry Kane thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Bayern Munich (Ảnh: Getty).

Trận đấu với Club Brugge ở lượt 3 vòng bảng Champions League vào rạng sáng 23/10, dù đội khách chơi thận trọng nhưng vẫn phải nhận bàn thua sớm. Phút thứ 5, Karl độc diễn từ giữa sân, đi qua 2 hậu vệ rồi tung cú dứt điểm vào góc gần khiến thủ môn của đội khách không thể cản phá.

Với 17 tuổi 242 ngày, tài năng trẻ Karl đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayern Munich tại Champions League. Anh cũng là cầu thủ người Đức trẻ nhất từng ghi bàn trong lịch sử giải đấu danh giá này.

Mặc dù bị dẫn bàn sớm, Club Brugge vẫn kiên quyết duy trì lối chơi phòng ngự lùi sâu, buộc Bayern Munich phải luân chuyển bóng với cường độ cao. Phút 14, sự kiên nhẫn của "Hùm xám" đã được đền đáp khi Diaz chọc khe tinh tế để Laimer băng xuống, kiến tạo cho Kane đệm bóng chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Bàn thắng này giúp Kane nối dài chuỗi 10 trận ghi bàn liên tiếp cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia, gồm 8 trận liên tiếp cho Bayern - lần đầu tiên anh đạt thành tích này ở cấp CLB. Kane chạm mốc 20 bàn trên mọi đấu trường mùa này, gồm 12 ở Bundesliga, 5 tại Champions League, 2 ở Cúp Quốc gia và 1 tại Siêu Cúp Đức.

Chưa dừng lại ở đó, phút 34, Diaz chơi cực kỳ táo bạo và dứt điểm thành công, đem về bàn thắng thứ ba cho Bayern Munich, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 3-0.

Các cầu thủ Bayern Munich ăn mừng chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Champions League mùa giải 2025-26 (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, Bayern Munich chủ động giảm nhịp độ và rút dần các trụ cột, nhưng vẫn duy trì được hiệu suất tấn công. Phút 79, từ một tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, tiền đạo vào sân thay người Nicolas Jackson dễ dàng sút tung lưới trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 tưng bừng cho "Hùm xám".

Với chiến thắng này, Bayern Munich nối dài kỷ lục bất bại trên sân nhà ở vòng bảng Champions League lên 36 trận (thắng 34, hòa 2). Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, đoàn quân HLV Kompany cùng với PSG, Arsenal, Real Madrid và Inter Milan đang dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League với cùng 9 điểm. Ngày 25/10, "Hùm xám" sẽ làm khách của Borussia Monchengladbach tại Bundesliga.