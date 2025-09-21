Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich nối dài chuỗi toàn thắng tại Bundesliga

Tiền đạo người Anh Harry Kane đang duy trì một hiệu suất ghi bàn và kiến tạo cực kỳ ấn tượng ở mùa giải năm nay với 13 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 6 trận trên mọi đấu trường.

Trong 4 trận gần nhất, anh trực tiếp tham gia vào 11 bàn thắng của Bayern Munich, bao gồm cả cú đúp giúp "Hùm xám" đánh bại Chelsea 3-1 tại Champions League.

Harry Kane xử lý bóng mượt mà trong vòng vây các cầu thủ Hoffenheim (Ảnh: Getty).

Ở chuyến làm khách trên sân PreZero Arena, Bayern Munich dường như gặp khó khăn trong hiệp một. Phải đến phút 44, thế bế tắc mới được khai thông khi Karl thực hiện quả phạt góc chính xác, giúp Kane dễ dàng bật cao đánh đầu mở tỷ số, giải tỏa áp lực cho đội khách.

Nhà đương kim vô địch Bundesliga sau đó đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp hai. Phút 48, Harry Kane đã nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền sau khi một hậu vệ Hoffenheim để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Đến phút 75, Kane tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn khi thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai, hoàn tất cú hat-trick của mình. Đây là hat-trick thứ 10 của anh trong 103 trận khoác áo Bayern Munich, cho thấy hiệu suất ghi bàn đáng nể của tiền đạo người Anh.

Mặc dù Hoffenheim đã có bàn gỡ 1-3 ở phút 82 nhờ pha lập công của Vladimir Coufal nhưng Bayern Munich vẫn không đánh mất thế trận. Serge Gnabry ấn định chiến thắng 4-1 ở phút bù giờ, khép lại một trận đấu mà “Hùm xám” hoàn toàn làm chủ.

Bayern Munich giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng Bundesliga 2025-26 nhờ thành tích toàn thắng (Ảnh: Getty)

Sự áp đảo của đoàn quân Vincent Kompany được thể hiện rõ qua các con số thống kê: 18 cú sút, 10 trong số đó đi trúng đích, cùng tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 62%.

Chiến thắng này giúp Bayern Munich duy trì thành tích toàn thắng sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Bundesliga mùa giải 2025-26. Đây cũng là trận thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ thất bại 0-2 trước PSG tại FIFA Club World Cup hôm 5/7.

Hiện tại, Bayern Munich vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 12 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với đội xếp thứ hai là RB Leipzig. Tuy nhiên, niềm vui của HLV Kompany không trọn vẹn khi trung vệ Kim Min Jae phải rời sân vì chấn thương ở cuối trận. Đây là mối lo đáng kể cho Bayern Munich trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc sắp tới.