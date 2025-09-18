Harry Kane lập cú đúp, Bayern Munich hạ gục Chelsea

Trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau khi vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup mùa trước, Chelsea nhập cuộc đầy quyết tâm, đặc biệt là với sự năng nổ của Malo Gusto và Cole Palmer bên cánh phải. Tuy nhiên, Bayern Munich không dễ bị bắt nạt ngay trên sân nhà.

"Hùm xám" từng bất bại 16 trận sân nhà liên tiếp tại Champions League trước khi thua Inter ở tứ kết mùa trước, họ đã nhanh chóng tìm lại phong độ và giành thế chủ động. Phút 20, Michael Olise sau đó khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và tung ra đường chuyền sắc bén, khiến Trevoh Chalobah vô tình phản lưới nhà bằng đầu gối.

Bayern Munich có thế trận nhỉnh hơn Chelsea (Ảnh: Getty).

7 phút sau bàn thắng đầu tiên, Bayern Munich đã nhân đôi cách biệt. Kane được hưởng quả phạt đền sau pha va chạm với Moises Caicedo trong vòng cấm. Tiền đạo người Anh đã tự mình thực hiện thành công, nâng tổng số bàn thắng từ chấm phạt đền của anh cho Bayern lên con số 24 sau 25 lần thực hiện.

Dù vậy, đội chủ nhà đã không thể duy trì lợi thế rõ ràng, và Chelsea đã rút ngắn tỷ số chỉ 2 phút sau đó. Palmer nhận bóng ở giữa sân, đột phá vào vòng cấm Bayern Munich, anh phối hợp với Gusto và dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Chelsea dường như đã duy trì được đà hưng phấn trong hiệp hai, nhưng họ không thể tận dụng tối đa các cơ hội và để Bayern vươn lên dẫn trước. Hai pha cứu thua xuất sắc của Robert Sanchez trước Kane và Olise đã giúp The Blues giữ vững thế trận, nhưng thủ môn người Tây Ban Nha đã bất lực khi Kane sút tung lưới đối phương sau đường chuyền hỏng của Gusto nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 63.

Kane ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Chelsea (Ảnh: Getty).

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, huấn luyện viên Enzo Maresca đã thực hiện nhiều sự thay đổi người nhằm cứu vãn tình hình, nhưng vận may đã không mỉm cười với đội bóng của ông khi Palmer bị thổi phạt việt vị sau khi chạm bóng từ đường chuyền của Andrey Santos. Chung cuộc, Bayern Munich thắng 3-1 trên sân nhà.

Chiến thắng này tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng của Bayern trong các trận đấu chính thức đầu mùa giải, mang đến cho huấn luyện viên Vincent Kompany hy vọng rằng đội bóng của ông có thể vượt qua thành tích bị loại ở tứ kết Champions League 5 trong 6 mùa giải gần nhất. Chelsea đã trở thành đội đầu tiên ghi bàn tại sân vận động Allianz Arena mùa này, nhưng kết quả trận đấu không diễn ra theo ý muốn của Maresca.