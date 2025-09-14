Chelsea tuột chiến thắng trên sân Brentford ở phút bù giờ

Fabio Carvalho đã trở thành người hùng của Brentford khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 94, giúp "Bầy ong" cầm chân Chelsea với tỷ số 2-2 đầy kịch tính tại sân vận động Gtech Community vào rạng sáng 14/9. Dù bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, The Blues vẫn duy trì thành tích bất bại ở mùa giải này.

Trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, HLV Enzo Maresca của Chelsea đã phải đưa ra nhiều quyết định nhân sự quan trọng. Marc Cucurella, đội trưởng Reece James và Estevao (bị ốm) đều phải ngồi dự bị hoặc vắng mặt, nhưng Enzo Fernandez và Moises Caicedo vẫn có tên trong đội hình xuất phát. Sự thiếu vắng Cole Palmer trong hiệp một đã khiến Chelsea thiếu đi sự sáng tạo cần thiết trong mặt trận tấn công.

Chelsea gặp khó trong mặt trận tấn công ở hiệp một (Ảnh: Getty).

Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt với ít cơ hội cho cả hai đội. Tuy nhiên, chính đội chủ nhà đã tận dụng thành công một trong hai cú sút trúng đích để mở tỷ số trận đấu. Phút 35, từ đường chuyền dài của Jordan Henderson, Kevin Schade đã khéo léo vượt qua Tosin Adarabioyo và dứt điểm hiểm hóc, bóng chạm nhẹ vào hậu vệ đội khách trước khi đi vào lưới, mở tỷ số cho Brentford. Cuối hiệp một, Chelsea suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa khi cú đá phạt góc của Fernandez chạm cột dọc.

Bước sang hiệp hai, Brentford tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nới rộng cách biệt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của James và Cucurella đã giúp Chelsea kiểm soát thế trận tốt hơn. Sau khi cú sút của Cucurella bị Caoimhin Kelleher cản phá, Palmer được tung vào sân và ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Chỉ vài phút sau khi vào sân, tuyển thủ Anh đã thể hiện đẳng cấp bằng cú sút từ trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Chelsea ở phút 61.

Khi cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định, Schade buộc Robert Sanchez phải có pha cứu thua xuất sắc, trong khi Palmer bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho Chelsea từ đường chuyền của Pedro Neto. Đến phút 85, Alejandro Garnacho có pha đi bóng xuống biên và chuyền ngược vào trong, bóng được phá ra nhưng tới chân Caicedo, tạo điều kiện cho tiền vệ đội khách dứt điểm tung lưới đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, niềm vui của Chelsea không kéo dài. Sanchez đã từ chối Dango Ouattara khi Brentford dâng cao tấn công, và cuối cùng đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ khi Carvalho đệm bóng cận thành sau tình huống lộn xộn trước cầu môn đội khách sau quả ném biên rất mạnh.

Carvalho ăn mừng sau khi giúp đội chủ nhà gỡ hòa (Ảnh: Getty).

Kết quả hòa khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và sẽ cần phải trở lại mạnh mẽ khi làm khách trên sân Bayern Munich tại UEFA Champions League vào giữa tuần. Trong khi đó, Brentford sẽ hài lòng với bàn thắng muộn này khi họ tiếp tục thích nghi với cuộc sống thời hậu Thomas Frank, Bryan Mbuemo và Yoane Wissa.