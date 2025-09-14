Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich thắng đậm Hamburg tại Bundesliga

Ở trận đấu trên sân Allianz Arena, Bayern Munich đã có màn trình diễn bùng nổ trước tân binh Hamburg. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm, thầy trò HLV Vincent Kompany đã thể hiện sức mạnh vượt trội với thế trận áp đảo hoàn toàn trước đối thủ.

Serge Gnabry sớm mở tỷ số trận đấu, giúp Bayern Munich thi đấu dễ dàng hơn (Ảnh: Getty).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich đã tràn lên tấn công và sớm có bàn mở tỉ số. Chỉ sau 3 phút, Serge Gnabry có pha kết thúc quyết đoán ở góc hẹp, khiến thủ môn Hamburg hoàn toàn bó tay. 6 phút sau, Aleksandar Pavlovic đã tận dụng cơ hội từ một đường chọc khe tinh tế để dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sức ép dồn dập của Bayern Munich đã khiến hàng thủ Hamburg mắc sai lầm. Phút 26, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi tham khảo VAR. Không ngoài dự đoán, Harry Kane đã bước lên và thực hiện thành công quả phạt đền, nhân đôi cách biệt cho "Hùm xám" và giúp đội nhà hoàn toàn làm chủ thế trận.

Chưa dừng lại ở đó, Luis Diaz tiếp tục là người gieo sầu cho đội khách với cú sút từ xa ở phút 29. Bóng chạm người một hậu vệ Hamburg đổi hướng bay vào lưới, nâng tỷ số lên 4-0. Có được cách biệt an toàn, “Hùm xám” chủ động chơi chậm lại nhằm bảo toàn lợi thế.

Harry Kane hoàn tất cú đúp (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich vẫn là đội hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 62, Harry Kane đã hoàn tất cú đúp của mình với bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0.

Tiền đạo người Anh là người khởi xướng pha phản công nhanh, sau đó nhận lại bóng từ Michael Olise và dễ dàng chọc thủng lưới Hamburg ở cự ly gần.

Những nỗ lực phản công hiếm hoi của Hamburg đều không thể vượt qua hàng phòng ngự kỷ luật và chắc chắn của Bayern Munich. Dù có cơ hội rõ rệt với pha đánh đầu của Robert Glatzel, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng trước sự xuất sắc và kinh nghiệm của thủ môn Manuel Neuer.

Giành chiến thắng 5-0, Bayern Munich không chỉ duy trì chuỗi trận toàn thắng mà còn khẳng định vị thế thống trị ở Bundesliga với 9 điểm sau 3 trận đấu.