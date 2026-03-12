Arsenal thoát thua trong gang tấc, bóng đá Anh chất chồng nỗi buồn

Arsenal có chuyến làm khách tới sân của Leverkusen ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vào đêm qua. Với thành tích toàn thắng cả 8 trận đấu ở vòng bảng, “Pháo thủ” tràn đầy tự tin bước vào trận đấu này.

Andrich ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã suýt gặp ác mộng. Sau khi bị dẫn trước ở phút 46, Arsenal thi đấu chật vật. Mãi tới phút 89, họ mới có được bàn thắng gỡ hòa do công của Kai Harvetz từ chấm phạt đền.

Bóng đá Anh từng tự hào khi lần đầu tiên trong lịch sử có tới 6 đại diện tham dự vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, cả 6 đại diện của xứ Sương mù đều không thể giành chiến thắng ở lượt đi. Trong đó, ba đội bóng là Man City, Tottenham, Chelsea gần như bị loại khi thua với cách biệt 3 bàn. Liverpool cũng hứng chịu thất bại trước Galatasaray, còn Arsenal và Newcastle chỉ giành kết quả hòa.

Bước vào trận đấu với sự tự tin nhưng Arsenal đã thực sự gặp khó trước khối đội hình được tổ chức tốt của Leverkusen. Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 của “Pháo thủ” là tình huống dứt điểm trúng xà ngang của Martinelli ở phút 19.

Trong khi đó, Leverkusen chủ yếu “ru ngủ” đối phương và không có cơ hội nào đáng chú ý ở hiệp 1. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, đại diện của nước Đức đã tăng tốc khiến Arsenal bất ngờ.

Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Phút 46, từ tình huống phạt góc, Robert Andrich đã chọn vị trí thông minh ở cột xa, trước khi đánh đầu tung lưới thủ môn David Raya, giúp Leverkusen vượt lên dẫn trước.

Sau khi có được bàn thắng, Leverkusen tiếp tục thể hiện lối chơi khó chịu giống như hiệp 1. Trong thế trận bế tắc, HLV Mikel Arteta đã tung Noni Madueke và Kai Havertz vào sân hòng thay đổi tình thế cho Arsenal.

Trong phần lớn thời gian ở hiệp 2, Arsenal miệt mài tấn công trong vô vọng. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm nhiều người đã nghĩ về một trận thua cho đại diện thành London, họ lại bất ngờ có được bàn thắng.

Phút 89, Noni Madueke có pha đột phá vào thẳng vòng cấm của Arsenal khiến cho hậu vệ Leverkusen phải phạm lỗi. Trọng tài cho “Pháo thủ” hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Kai Havertz đã ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Arsenal. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Trận lượt về giữa hai đội diễn ra trên sân Emirates vào lúc 3h ngày 18/3.