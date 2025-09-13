HLV Ruben Amorim lần đầu tiết lộ lý do để thủ thành Onana rời Man Utd

“Chúng tôi cần một sự thay đổi. Đôi khi thật khó để chỉ ra lý do. Đó là màn trình diễn, là những khoảnh khắc.

Có những lúc vận đen đã ảnh hưởng đến anh ấy, ảnh hưởng đến chúng tôi. Nó buộc chúng tôi nghĩ đến việc thay đổi thủ môn", HLV Ruben Amorim chia sẻ việc để thủ thành Andre Onana rời Man Utd trước trận làm khách của "Quỷ đỏ" trên sân Etihad của Man City vào 22h30 ngày mai (14/9).

Theo đó, thủ thành người Cameroom đã đạt được thoả thuận rời Man Utd để gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor theo dạng cho mượn trong một mùa giải.

Thủ thành Onana rời Man Utd để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn trong một mùa giải (Ảnh: Getty).

Bất chấp màn trình diễn với đầy rẫy sai lầm ở mùa giải trước, Onana đã trở lại sân tập Carrington vào tháng 7 với kỳ vọng trở thành thủ môn số một. Tuy nhiên anh đã bỏ lỡ phần lớn giai đoạn trước mùa giải vì chấn thương và sau đó, khi anh hồi phục, thủ môn số 2 Altay Bayindir đã thay thế Onana.

Khi Onana có cơ hội ra sân bắt chính trong trận đấu với Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn, anh lại mắc hai sai lầm giúp đội bóng League Two giành được chiến thắng vang dội.

Và khi thủ thành Lammens đến từ Antwerp gia nhập sân Old Trafford vào ngày chuyển nhượng cuối cùng (31/8), ban lãnh đạo Man Utd thống nhất với HLV Amorim là để thủ thành Onana ra đi.

“Chúng tôi từng thấy Andre đã có một mùa giải xuất sắc tại Inter Milan. Màn trình diễn ấn tượng là ở thời điểm đó. Nhưng chúng tôi là một CLB khác và đôi khi, mọi thứ có thể trở nên ngày càng khó khăn hơn.

Anh ấy có thể thực sự có kinh nghiệm nhưng ở CLB này, áp lực đôi khi rất lớn đối với mọi chi tiết. Tôi chúc Andre mọi điều tốt đẹp nhất. Anh ấy làm việc rất tốt, luôn cố gắng giúp đỡ các cầu thủ.

Đôi khi bạn có thể có được mọi phẩm chất trên thế giới, nhưng đôi khi bạn cần phải thay đổi môi trường để trở về đẳng cấp của mình. Đó là cảm giác không chỉ của chúng tôi mà còn của Andre", HLV Amorim bày tỏ quyết định để Onana rời sân Old Trafford.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng xác nhận dù Lammens đến vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, nhưng thủ thành Altay Bayindir sẽ là người bắt chính trong trận derby thành Manchester vào cuối tuần này.

Trong khi đó, ông cũng tiết lộ rằng Matheus Cunha, Mason Mount và Diogo Dalot đều sẽ không thể tham gia trận đấu vì chấn thương.