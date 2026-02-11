Hai VĐV Hàn Quốc bị truất quyền tham dự Olympic

Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván Quốc tế (FIS) cho biết Han Dasom và Lee Eui Jin đã bị loại khỏi vòng loại nội dung sprint (nước rút) cổ điển nữ, sau khi thiết bị thi đấu của cả hai “cho kết quả dương tính với fluor”.

Han Dasom bị truất quyền thi đấu ở Olympic (Ảnh: Getty).

Fluor, hay còn gọi là sáp trượt có chứa fluor, đã bị FIS chính thức cấm sử dụng kể từ mùa giải 2023/2024. Đây là loại chất có khả năng chống nước rất cao, giúp bề mặt trượt có thể lướt nhanh hơn. Ban đầu, fluor được dùng trong ngành hàng hải, đặc biệt là trên thuyền buồm, trước khi được đưa vào môn trượt tuyết từ những năm 1980.

Tuy nhiên, ngoài yếu tố chuyên môn, loại sáp này còn gây lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe và môi trường. Fluor không thể phân hủy sinh học, được xếp vào nhóm “hóa chất vĩnh cửu”, và đã được liên hệ với nhiều bệnh lý cũng như vấn đề sức khỏe khác.

FIS khẳng định cặp vận động viên Hàn Quốc đã bị nghi ngờ vi phạm quy định cấm sáp chứa fluor, bởi chất này “có thể mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng” trong thi đấu.

Han Dasom và Lee Eui Jin hiện chỉ xếp hạng lần lượt 157 và 158 trên bảng xếp hạng World Cup. Thực tế, họ không được đánh giá là ứng viên cạnh tranh huy chương tại Olympic mùa đông Milan Cortina 2026. Tuy vậy, vụ việc vẫn làm dấy lên thêm những lo ngại về việc tuân thủ các quy định kỹ thuật tại đấu trường Olympic.